Spotify ya permite reproducir música sin conexión en tu reloj Wear OS

Los wearables son dispositivos que cada vez se parecen más a nuestros móviles, y es que cada día que pasa son más las apps que tenemos en nuestros móviles y que dan el salto a los relojes y pulseras inteligentes. Una de las más populares es Spotify, ya que nos permite disfrutar de nuestra música favorita desde cualquier lugar, escuchándola desde la conexión a Internet de nuestro reloj. Pero ahora la app de música se ha actualizado para ofrecer un mejor desempeño, y sobre todo más cómodo, ya que vamos a poder escuchar música incluso cuando no tengamos conexión a Internet.

Spotify sin conexión llega a los relojes Wear OS

Esta funcionalidad que había sido anunciado con el lanzamiento de los Samsung Galaxy Watch 4, ahora sí que está llegando a todos los usuarios de la aplicación de música, que están viendo cómo va a ser posible reproducir música en su reloj aunque no tengan una conexión activa a Internet, ya sea mediante Wifi o datos móviles. De esta manera Spotify para Wear OS gana una nueva función que permite descargar en el almacenamiento del reloj las canciones o álbumes de nuestros artistas favoritos. De esta manera si queremos escuchar para nuestra sesión de running un determinado disco de un artista, podemos activar el modo offline para que las canciones se descarguen de forma física.

Ticwatch Pro GPS | Ticwatch

Esta funcionalidad está llegando poco a poco a todos los usuarios que cumplan con dos requisitos. Uno es el de ser clientes premium de Spotify, de los que pagan todos los meses para no tener restricción alguna. Y en segundo lugar que su dispositivo cuente al menos con Wear OS 2.0 o posterior. Si este es tu caso, no tendrás problema en comenzar ya a descargar toda tu música en el almacenamiento del reloj inteligente. Eso sí, hay que tener en cuenta que el almacenamiento de los relojes inteligentes o pulseras no suele ser muy generoso, por lo que no podremos descargar mucha música, y si lo hacemos tendrá que ser de un número limitado de temas que iremos actualizando cada vez que hagamos alguna sesión de ejercicio.

Spotify | Foto de cottonbro en Pexels

Si tienes uno de estos relojes con Spotify, podrás seguir escuchando tu música sin cables y sin necesidad de datos mientras haces ejercicio o lo que sea. Y es que escuchar música en el reloj se ha convertido en algo cada vez más común Y tiene todo su sentido, ya que es la mejor forma de disfrutar de nuestros contenidos favoritos cuando estamos haciendo deporte. Ya que podemos conectar unos auriculares a nuestro reloj, y escuchar en ellos lo que más nos apetezca sin necesidad alguna de cables. Así que atento a los próximos días, porque seguramente aparezca en tu reloj dentro de Spotify la posibilidad descargar las canciones para escucharlas sin conexión, como ocurre en las versiones de escritorio.