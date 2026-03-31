¿Spotify no funciona en Android Car? es un fallo general de la plataforma

Si utilizas Spotify en el coche a través de Android Auto, es posible que hayas notado algo extraño en los últimos días. Varios usuarios están reportando un problema que provoca que algunas canciones desaparezcan de sus listas de reproducción cuando utilizan la app en el sistema de infoentretenimiento del vehículo.

En concreto, el fallo afecta a los archivos locales, es decir, aquellas canciones que tienes guardadas directamente en el móvil y que has añadido manualmente a tu biblioteca de Spotify.

¿Qué pasa con Spotify para Android Auto?

Lo curioso es que estas canciones no han desaparecido realmente. Siguen estando disponibles en el teléfono y pueden reproducirse con normalidad desde la aplicación móvil. Sin embargo, cuando conectas el dispositivo al coche mediante Android Auto, estos temas dejan de aparecer dentro de las listas de reproducción, lo que impide reproducirlos mientras conduces.

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Y la verdad es que puede resultar bastante molesto. Las primeras quejas han surgido en foros y redes sociales, donde diferentes usuarios han confirmado el mismo comportamiento en móviles y vehículos distintos. Así ue mucho nos tememos que no se trata de un caso aislado, sino de un posible fallo de compatibilidad entre Spotify y Android Auto que todavía no ha sido reconocido oficialmente por ninguna de las dos compañías.

Por si no fuera suficiente, el problema no se limita únicamente a la desaparición de canciones locales. Algunos afectados también han detectado que las portadas de los álbumes no se muestran correctamente en la interfaz principal de Android Auto, aunque sí aparecen en otros apartados del sistema.

De momento, no hay solucionar

Por ahora, los intentos de solucionar el problema no parecen estar dando resultado. Usuarios que han probado a reinstalar la aplicación, borrar los datos de Spotify o reconstruir las listas de reproducción desde cero aseguran que el error sigue presente.

Tampoco se ha publicado una actualización específica que corrija este comportamiento, por lo que quienes utilizan archivos locales siguen sin una solución clara. Aunque el número de afectados por este error de Spotify todavía parece limitado, estamos seguros de que el equipo técnico de Spotify y Android Auto ya están trabajando para encontrar una solución a este molesto fallo en Android Car.

¿Qué puedes hacer como usuario? Lo mejor es tener un poco de paciencia y esperar a que solucionen este problema para que puedas escuchar tus listas de reproducción sin problema, aunque tengas algunas canciones descargadas.