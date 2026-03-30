Así puedes conseguir los temas exclusivos de Bob Esponja para tu Google Pixel

Uno de los aspectos más valorados por los usuarios de Android es la capacidad para personalizar los dispositivos. Darle un toque personal tanto en el exterior como en el interior. Algo que podemos hacer también en los recién llegados Pixel 10 a. Los cuales incluyen una grata sorpresa, un paquete de temas oficiales y exclusivos de Bob Esponja.

Dale un toque personal y divertido con los temas exclusivos de Bob Esponja

Los nostálgicos están de suerte, ya que pueden llevar siempre consigo fondo de bikini en su bolsillo. Esto es gracias a un paquete oficial, solo disponible para los usuarios de teléfono Google. A continuación, te contamos cómo configurar tu dispositivo en cuestión de segundos. Un paquete no se compone simplemente de imágenes estáticas, los nuevos paquetes de temas Theme Packs, con los que la pantalla de nuestro móvil se transforma por completo. Estos incluyen tres fondos, para que elijas cual de ellos encaja mejor con tu estilo.

Temas exclusivos Bob Esponja | TecnoXplora

Todo listo (I'm Ready!), con colores brillantes y lleno de energía, en el cual pone de manifiesto el clásico optimismo de Bob Esponja.

con colores brillantes y lleno de energía, en el cual pone de manifiesto el clásico optimismo de Bob Esponja. Mejores amigos (Best Suds), en la que predominan los tonos oceánicos, con una estética más limpia y luminosa.

en la que predominan los tonos oceánicos, con una estética más limpia y luminosa. Fantasía Marina (Fan-Sea), Un fondo pensado para los fanáticos de la serie, se centra en los rostros de los personajes.

Una vez aplicamos cualquiera de estos fondos, de forma automática se combinan las paletas de colores de los fondos de pantalla, los iconos de las aplicaciones, así como los sonidos del sistema. Al mismo tiempo que se añaden gifs temáticos que podemos compartir en nuestros chats con nuestros amigos. Con lo que nuestro teléfono sufre una transformación completa.

Aplicar estos fondos es de lo más sencillo, solo tenemos debemos seguir los siguientes pasos:

Desde la pantalla de inicio de nuestro pixel, mantén presionado en algún espacio libre de la pantalla.

de nuestro pixel, mantén Al hacerlo aparece un menú emergente desde el que seleccionamos “fondo de pantalla y estilo”

Donde seleccionamos “Paquetes de temas”

Elige cualquiera de los tres temas disponibles.

disponibles. Ahora solo queda aplicar nuestro favorito, tras visualizar cuál sería el resultado, si estamos de acuerdo solo tenemos que aplicarlo.

Aunque la mala noticia es que estos temas están disponibles por un tiempo limitado, solo tenemos la oportunidad de disfrutar de ellos hasta el próximo 1 de mayo de 2026, momento en el cual dejarán de estar disponibles. Solo podremos mantenerlos activos por más tiempo si decidimos descargarlos y aplicarlos. Aunque los perderás para siempre en el momento que cambies de móvil o lo restablezcas de fábrica.

Después puedes optar por aplicar otros temas o generar tus propias imágenes, las cuales vayan en sintonía con tu personalidad y preferencias. Las opciones de personalización son infinitas, lo que permite encontrar el diseño perfecto para todos y cada uno de los usuarios, de forma individualizada y personal.