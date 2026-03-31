Instagram Plus podría ser una realidad: una versión de pago con más funciones

Sorpresa por parte de Meta, que ha encontrado una nueva forma de monetizar sus redes sociales. Y la primera será Instagram, a través de una nueva suscripción premium que recibirá el nombre de Instagram Plus.

O esto es lo que se desprende de la última publicación de varios medios americanos donde apuntan a que la compañía estaría probando un servicio llamado Instagram Plus. Hablamos de una versión de pago que ofrecería funciones exclusivas. Así que vamos a contarte todo lo que sabemos de Instagram Plus

Qué es Instagram Plus

Aunque Meta no ha detallado todavía todos los mercados en los que está realizando las pruebas, diferentes usuarios han reportado haber visto avisos relacionados con esta suscripción en países como Japón, México o Filipinas.

Se trataría de una iniciativa que forma parte de la estrategia global de la compañía para ofrecer modelos de pago dentro de sus aplicaciones, algo que ya ha experimentado en Facebook y WhatsApp en los últimos meses.

La idea de Instagram Plus es ofrecer herramientas adicionales centradas especialmente en las Stories, uno de los formatos más utilizados dentro de la red social. Entre las funciones detectadas destaca la posibilidad de ver una historia sin que la persona que la ha publicado sepa que la has visualizado, o la opción de consultar cuántas veces una historia ha sido reproducida por otros usuarios, un dato que hasta ahora no estaba disponible.

También se incluiría la posibilidad de extender la duración de una Story durante otras 24 horas adicionales, así como destacar una publicación de este tipo una vez por semana para aumentar su visibilidad dentro del carrusel de historias.

De momento, queda claro que Instagram Plus será casi un imprescindible para creadores de contenido, ya que podrán tener acceso a más métricas y datos sobre las visualizaciones de sus publicaciones.

Siguiendo con las novedades que llegan a este modelo premium, Instagram Plus permitiría crear listas de audiencia ilimitadas para las Stories, ampliando el concepto de mejores amigos que ya existe actualmente.

De esta forma, podrás decidir con mayor precisión qué personas pueden ver cada contenido, segmentando de forma mucho más detallada tu comunidad dentro de la red social.

Además, los suscriptores tendrían acceso a herramientas como un Superlike animado para reaccionar a Stories de otros perfiles o la posibilidad de buscar de forma rápida qué personas han visto una historia concreta, evitando tener que desplazarse manualmente por listas largas de visualizaciones.

¿Qué precio tendrá Instagram Plus?

Por ahora, el precio de Instagram Plus no ha sido confirmado de forma oficial, aunque las capturas compartidas por algunos usuarios indican que la tarifa mensual podría situarse en cifras bastante reducidas.

En algunos casos se habla de aproximadamente un euro al mes, mientras que en otros mercados el coste superaría ligeramente los dos euros. Todo apunta a que Meta quiere probar un modelo asequible que facilite la adopción inicial del servicio para más adelante ir subiendo el precio.

Además, es muy probable que ofrezcan packs que incluyan Meta Verified y esta opción Plus de Instagram, pero habrá que estar atentos a nuevos movimientos por parte de la plataforma.