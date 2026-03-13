¿Qué es ese nuevo botón "respuestas" que aparece en los mensajes de WhatsApp?

Toda aplicación que se precie se encuentra en constante desarrollo, esto es lo que ocurre en el caso de WhatsApp. La app de Meta nos tiene acostumbrados a las frecuentes actualizaciones en las que además de parches de seguridad incluyen nuevas funcionalidades. Una de las recientemente añadidas es la que permite agrupar las respuestas a un mensaje de forma que podemos leerlas de una forma mucho más ágil.

Así son los nuevos hilos de respuestas en WhatsApp

Algo muy habitual en los chats grupales en los que intervienen decenas de personas es la de responder a los comentarios del resto, abriendo un gran debate. Unas conversaciones en las que se intercalan mensajes, audios, imágenes, respuestas cruzadas con lo que a veces es casi imposible seguir los hilos de la conversación o hacerlo de forma ordenada. Un problema que sufren desde hace tiempo los usuarios pero que ya tiene solución una nueva funcionalidad que permite que las respuestas a un mensaje se agrupen, de manera que podemos verlas todas al mismo tiempo desde el mensaje original.

Así con las nuevas respuetas de WhatsApp | TecnoXplora

Hasta ahora, para dar respuesta a un mensaje específico, solo teníamos que responder al mensaje, algo que en el móvil solo tuvimos que pulsar sobre este y deslizar hacia el lado, de manera que, tras citar el mensaje nuestra respuesta se colocaba al final del chat, fragmentando la conversación. Es por ello, que esta nueva función los chats son mucho más dinámicos y visualmente mucho más limpios, funcionando de forma similar a otras plataformas de trabajo colaborativo o fotos. Ahora las respuestas aparecen de forma animada junto al mensaje original. Algo que de momento se encuentra en fase de prueba y que solo está disponible para los usuarios inscritos en la versión Beta.

Para acceder a estas, vemos que debajo del mensaje original aparece “respuestas”, pulsando sobre este, se despliega una nueva ventana en la que encontramos las diferentes reacciones a este, formando un hilo las respuestas en orden cronológico. Permitiendo a los participantes seguir la sub conversación de una forma aislada, fuera del chat principal y su flujo constante de mensajes.

Con esta nueva función, no consiste en un simple cambio estético, sino que aparta una mejora sustancial, sobre todo en grupos en los que hay gran actividad. Lo que se traduce en un mayor orden y claridad. Creando conversaciones paralelas, centralizando las respuestas en un determinado debate, en un espacio propio. Otro de los beneficios que aporta, es la de facilitar la lectura de forma retrospectiva, evitando tener que hacer scroll infinito para seguir el desarrollo de la conversación. Es tan sencillo como entrar en el hilo y revisar el contexto en un solo vistazo. Lo cual permite tratar temas puntuales sin tener que interrumpir el cauce actual de la conversación.

Lo que demuestra la intención de la app de dejar de ser un sistema de comunicación efímera, convirtiéndose en un medio de comunicación con una mayor estructura. Algo que favorece su uso para uso profesional y organizativo. Una función que marca un antes y un después.