Apple prepara una App Store de IA para instalar cualquier chatbot en Siri

Está claro que Apple Intelligence no ha cumplido con las expectativas. La firma de la manzana mordida sabe que no va a ganar la carrera de la IA, más bien está muy en desventaja, por lo que va a cambiar de estrategia.

De esta manera, en lugar de competir directamente con los modelos más avanzados, la compañía quiere convertir su ecosistema en la plataforma donde otras empresas ofrezcan sus asistentes inteligentes. ¿Cómo lo hará?

Para ello, va a aprovechar todo el potencial de OpenAI, Google o Anthropic entre otras IAs en pleno crecimiento para ofrecer la posibilidad de integrarlas en Siri.

Siri tendrá una App Store de IA

Según la información publicada por Mark Gurman en Bloomberg, Apple trabaja en una función que permitiría integrar servicios de inteligencia artificial de terceros dentro de su asistente. De esta forma, Siri dejaría de ser un sistema cerrado para convertirse en una plataforma donde el usuario podría elegir qué tecnología utilizar.

Con ello, estaríamos ante una App Store centrada en inteligencias artificiales para que puedas elegir el modelo que más te guste para vitaminar a Siri. Y la idea es genial, para qué negarlo. Además, la fuente es totalmente confiable, uno de los periodistas de mayor prestigio en todo lo relacionado con Apple, por lo que todo apunta a que los próximos iPhone serán más inteligentes que nunca.

iPhone 16 con Apple Intelligence | Apple

Ojo, esto no quiere decir que Apple Intelligence tenga los días contados. Apple integraría su propia inteligencia artificial para ofrecer una experiencia funcional desde el primer momento, pero permitiría añadir opciones más avanzadas desarrolladas por terceros.

De esta manera, Apple obtiene una doble victoria de un mercado en el que poco tenía que hacer. Por un lado, ofrece una hiperespecialización para Siri, al que podremos adaptar en función del chatbot que queramos utilizar.

Y, por otro lado, la firma de la manzana mordida ganará dinero en forma de comisión del 30% por cada suscripción en OpenAI, Google o Anthropic entre otras que se hagan a través de la App Store. Respecto al lanzamiento de esta opción, de momento es pronto para saberlo. Pero teniendo en cuenta que el próximo WWDC 2026 será en junio, igual en unos meses nos ofrecen más información al respecto.