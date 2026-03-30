El mejor atajo para silenciar una pestaña de Microsoft Edge

A veces no nos es posible controlar el entorno digital, de manera que accedemos a una página de web y de repente sorprende un anuncio o video que comienza a sonar a todo volumen. Algo que no solo nos incomoda si no que puede resultar de los más molesto para las personas que nos rodean. Encontrar la forma de silenciarlo nos puede llevar unos valiosos segundos. Un problema que se resuelve de forma rápida y sencilla con una funcionalidad que Microsoft Edge ha introducido en el navegador, te contamos en que consiste.

El atajo definitivo para silenciar las pestañas en Microsoft Edge

Recuperar la concentración y el silencio nos llevará apenas unos segundos, gracias al atajo con el que cuenta Microsoft Edge, el cual es visual e intuitivo. Lo primero que debemos hacer es localizar cual es la página web de la que procede el sonido. Debemos fijarnos en la parte superior de la ventana y localizar en las pestañas el pequeño icono de altavoz que el navegador coloca junto al nombre o logo de la web, esto nos indica que hay contenido multimedia reproduciéndose.

Silenciando Microsoft Edge | TecnoXplora

A diferencia de otros navegadores, este icono no es una simple indicación de que se esté reproduciendo contenido, en este caso se trata de un botón interactivo el cual nos permite tomar el control sobre el sonido que se escucha al abrir una página en el navegador. Lo que nos facilita la tarea de silenciarlo, ya no tenemos que localizar la página en la que estaba activa la reproducción y navegar por ella hasta dar con el origen del sonido. Generalmente un video, donde a su vez debíamos localizar el ajuste del sonido para bajarlo o silenciarlo, algo que podía llevarnos un valioso tiempo. Simplemente tendremos que seguir los siguientes pasos:

Desde el navegador , localizar la pestaña.

, localizar la pestaña. Pulsar sobre el icono del altavoz, sin ni siquiera cambiar de pestaña.

sin ni siquiera cambiar de pestaña. De manera que, de forma automática, dejaremos de escuchar el sonido. Aunque se siga reproduciendo en segundo plano.

Del mismo modo, podemos volver a escuchar el contenido, simplemente pulsando de nuevo sobre el icono para volver a activarlo.

El método más rápido para silenciar el sonido, aunque tenemos otras alternativas para gestionar el sonido a través de los menús. Para acceder al menú desplegable, en vez de usar el botón izquierdo, usaremos el derecho, para clicar sobre cualquiera de las pestañas ruidosas. Al hacerse despliega un menú flotante en el que tenemos que seleccionar la opción “silenciar pestaña”, con lo que conseguimos el mismo resultado. Lo que nos ofrece un control total sobre todo cuando tenemos varias páginas, con lo que nos aseguramos que ninguna nos interrumpa en el futuro.

Atajos como estos, nos facilitan la vida y nos dan un control mayor sobre el espacio digital, libre de interrupciones y mucho más limpio. Al mismo tiempo que nos aseguramos que mientras una reunión o en el momento menos apropiado nos sorprenda el sonido inesperado de la reproducción.