La app de Spotify llegará pronto a gafas inteligentes XR

El mercado de las gafas inteligentes sigue creciendo a buen ritmo. Desde que Meta diera con la tecla de las Ray-Ban, convertidas en un éxito instantáneo, otros muchos fabricantes están probando suerte y ya desarrollan sus propios modelos para este segmento. En este caso, Spotify es la que ya trabaja en las gafas inteligentes, en una aplicación para ellas.

Y es que si lo pensamos. En caso de que se tratara de unas gafas nuevas, la mayor plataforma de música del planeta tendría mucho que ganar con un dispositivo como este, aunque si miramos atrás a sus anteriores proyectos de hardware, no podemos esperar precisamente un éxito como el de Meta.

Ya en desarrollo, al menos la app

Al menos eso es lo que se desliza de la última versión de la aplicación de Spotify, donde se han encontrado líneas que apuntan al uso de la app de Spotify en un entorno de gafas inteligentes. Esta inspección del código de la app de Spotify revela que la plataforma prepara la aplicación para este tipo de gafas, y no preguntamos, si es así porque van a lanzar la aplicación en el entorno de gafas XR, con la versión de Android para estas gafas.

En el mismo código la línea que desvela esta funcionalidad, se denomina XRPOJECTED_LYRICS, por lo que ese XR sí nos indica que podría ser la versión de Spotify para este tipo de gafas, para el sistema operativo de Google. Por tanto esto nos permitirá acceder al catálogo de música de la plataforma para escucharlo a través de los auriculares que suelen integrar en sus patillas.

De todas formas, no parece que la app como tal se vaya a ejecutar en las gafas, sino que lo harán desde el smartphone, y entonces se enviará a las gafas para que sea disfrutada en su pantalla y en sus auriculares. Por tanto sería necesario contar con un smartphone cerca para poder contar con Spotify en las gafas, y por supuesto, una cuenta activa en el teléfono para replicarla en las gafas.

Pero no sería para nada algo descabellado que Spotify desarrollara sus propias gafas inteligentes al más puro estilo de Meta, y con una IA capaz de brindarnos nuestra música favorita. De todas maneras, parece que de momento Spotify se va a limitar a hacer lo que mejor sabe, lanzar versiones de su app para distintas plataformas, por muy diferentes que estas sean. Y es que además de PCs y smartphones, la tenemos en tabletas, smartwatch, sistemas operativos para vehículos como CarPlay o Android Auto, en reproductores de música de alta fidelidad y en definitiva, allá donde sea posible reproducir música y tengamos unos altavoces a mano.

No obstante, reiteramos que sería una excelente idea que Spotify lanzará sus propias gafas inteligentes, porque si hay algo divertido es escuchar música mientras vestimos nuestras gafas de sol favoritas, pero como decíamos, la experiencia de Spotify con el hardware hasta ahora ha sido desastrosas, por eso suficiente tienen con estar presentes en las principales gafas inteligentes.