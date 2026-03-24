Estos son los móviles Nothing que actualizarán a Android 17

Hace unas semanas Google publicaba la primera beta de Android 17, y es de esperar que el próximo mes de mayor publique también la primera beta estable del sistema operativo, con motivo del I/O, además de presentarlo en sociedad y desvelando todos los detalles sobre las novedades más importantes. Mientras, los fabricantes ya trabajan a contrarreloj en el nuevo sistema operativo para tener lista su capa de personalización con las últimas novedades de Android. Y en el caso de Nothing, la firma de Carl Pei, ya hay un listado provisional de móviles que se actualizarán al nuevo sistema.

Estos serían los Nothing que actualizarán a Android 17

No se trata de una lista oficial, pero desde Gizmochina apuntan a que serán estos los modelos que recibirán Nothing OS 5.0. la nueva versión de la capa de personalización.

Nothing Phone 4a Pro | Nothing

El listado completo lo conforman hasta 9 modelos, lo que no está nada mal, si tenemos en cuenta que el fabricante suele lanzar al año dos o tres móviles como mucho. Por lo que es un ratio elevado de actualizaciones.

Nothing Phone (4a)

Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (3)

Nothing Phone (3a)

Nothing Phone (3a) Lite

Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) Plus

Nothing CMF Phone 2 Pro

Como veis, también hay un dispositivo de su marca accesible, CMF, que también recibirá la nueva versión de la capa de Nothing OS 5.0. Una actualización que podría adelantarse, ya que Google tiene pensado esta vez adelantar a comienzos del verano el lanzamiento de su nuevo sistema operativo, al menos eso es lo que dicen los planes de los de Mountain View en las páginas de desarrollo de Android.

¿Qué novedades podemos esperar?

Actualmente Android 17 cuenta con el nombre en clave Cinnamon Bun, siendo una de las versiones con más mejoras a nivel de dispositivos y ecosistema. Será el primer sistema de Google en incorporar la IA agéntica de la mano de Gemini que está evolucionando hacia este modelo. Las notificaciones también mejorarán gracias a la IA, con acciones contextuales.

La integración de dispositivos será uno de los puntos fuertes, con Handoff, que permite redactar un correo o editar una foto en tu móvil y pasar la sesión instantáneamente a otra tableta o PC con Android nativo, manteniendo el estado exacto de la aplicación. También se estrenaría un modo escritorio, para convertir en este caso a los móviles Nothing en un auténtico PC de sobremesa.

También habrá nuevos efectos de desenfoque, al estilo del Liquid Glass de Apple. La pantalla siempre encendida también se actualizará con funciones muy interesantes. Como que las apps pueden mostrar widgets vivos que ocupan toda la pantalla sin necesidad de desbloquearla. También habrá otras novedades menores, como dar permiso a una app para acceder a un solo contacto de forma temporal, en lugar de compartir toda la agenda. O en el caso de tabletas y plegables, ahora aparecerá una barra con burbujas en la parte inferior para gestionar la multitarea de forma mucho más ágil.