Siete maneras de aumentar GLP-1, la hormona que ayuda a adelgazar, de forma natural

Un experto ha explicado de forma sencilla qué es GLP-1 (una hormona relacionada con la pérdida de peso) y cómo aumentarlo sin medicamentos, a través de hábitos diarios. Te contamos los detalles.

GLP-1 es una hormona que produce el propio cuerpo en el intestino después de comer. Su función principal es ayudar a controlar el apetito, regular el azúcar en sangre y enviar señales al cerebro que indican saciedad, es decir, que ya hemos comido suficiente.

En los últimos años, esta hormona ha ganado popularidad porque muchos medicamentos para adelgazar actúan precisamente aumentando sus niveles. Sin embargo, según el experto, también es posible estimularla de forma natural.

Tal y como revela el medio Mirror, en una publicación en Instagram, el doctor Mark Hyman ha explicado varias formas sencillas de favorecer la producción de GLP-1 sin recurrir a fármacos. Entre ellas, destaca la importancia de dormir entre siete y ocho horas cada noche de forma regular.

También recomienda incluir fibra y proteínas en todas las comidas, ya que estos nutrientes ayudan a aumentar las hormonas relacionadas con la saciedad. Comer despacio y priorizar alimentos naturales frente a los ultraprocesados son otras de las claves.

El ejercicio físico también juega un papel importante. No es necesario realizar entrenamientos intensos: caminar entre 10 y 15 minutos después de las comidas ya puede ayudar al cuerpo a procesar mejor la glucosa.

Además, mantener una rutina activa y descansar adecuadamente contribuye a mejorar el metabolismo y el control del hambre.

Según el doctor, estos hábitos forman parte de la base biológica que permite al organismo funcionar correctamente. En conjunto, pueden ayudar a regular el apetito y el azúcar en sangre de manera natural, sin necesidad de recurrir a tratamientos farmacológicos.