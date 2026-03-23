Cambio de hora este fin de semana: efectos en la salud y consejos para adaptarte

Este fin de semana se produce el cambio al horario de verano: en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo, a las 2:00 serán las 3:00, por lo que se dormirá una hora menos. Este ajuste, que sigue vigente en países como España pese al debate sobre su eliminación, puede tener efectos negativos en la salud, según advierten los expertos.

El principal problema del cambio de hora es que desajusta el ritmo circadiano, el sistema que regula funciones como el sueño, la presión arterial o el metabolismo. La pérdida de luz por la mañana y el aumento por la tarde retrasan la producción de melatonina, la hormona que ayuda a dormir.

Este desajuste puede provocar cansancio, dificultad para conciliar el sueño, falta de concentración e incluso cambios en el estado de ánimo.

Diversos estudios han observado que, tras el cambio horario, aumentan temporalmente los accidentes de tráfico y los problemas cardiovasculares. En concreto, se ha detectado un ligero incremento de infartos y accidentes cerebrovasculares en los días posteriores.

Los expertos creen que esto se debe principalmente a la falta de sueño y al estrés que genera la alteración del reloj biológico.

Cómo adaptarse mejor al nuevo horario

A pesar de estos efectos, hay formas sencillas de facilitar la adaptación. Una de las más recomendadas es exponerse a la luz natural por la mañana, ya que ayuda a reajustar el organismo.

También se aconseja adelantar progresivamente la hora de acostarse unos días antes del cambio, así como mantener horarios regulares para comer y hacer ejercicio.

Los especialistas advierten de que algunas rutinas dificultan la adaptación, como las siestas largas, el consumo de cafeína o el uso de pantallas por la noche. La luz artificial en las horas previas al descanso puede retrasar aún más el sueño.