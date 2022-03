Spotify estrena nuevo gesto para añadir canciones a la cola de reproducción

La plataforma de música en streaming más popular del planeta sigue sorprendiéndonos con interesantes novedades. Y es que ahora hemos conocido una nueva funcionalidad que ya se encontraba en iOS, por tanto, en los iPhone, y a la que ahora podemos acceder también en la versión para Android. Se trata de una nueva forma de añadir canciones a la cola de reproducción, que es la que dicta qué será lo siguiente que se reproduzca en la plataforma de música. Un gesto muy sencillo que ahora nos permitirá añadir las fotos de una manera más cómoda.

Desliza para añadir

Esta funcionalidad había estado muchos años sin aparecer por ninguna de las versiones de Spotify, salvo con su llegada a iOS, hace nada menos que cinco años. Por alguna razón Spotify no había llevado esto a la versión de Android, pero tras tantos años, por fin se ha decidido a hacerlo, incluso después de haber asegurado que no lo llevarían a Android. Pues bien, este gesto ahora está disponible también entre los usuarios del sistema operativo de Google. Al menos es lo que han desvelado algunos usuarios que han tenido acceso a esta nueva función en sus móviles Android.

Estos usuarios de Reddit han visto cómo en sus versiones de Spotify en Android se podían añadir ahora las canciones a la cola de reproducción de una forma extremadamente sencilla. Tanto que solo es necesario deslizar levemente la canción hacia la derecha desde la lista de canciones dentro de un álbum o una playlist, para que esta se añada a la cola de reproducción fácilmente. Como suele ser habitual, esta funcionalidad no está disponible para todos los usuarios de Spotify, pero sí para algunos, por lo que parece que de momento se trataría de una funcionalidad limitada a solo algunos de ellos.

Por tanto, nos tocaría esperar un poco más, nosotros hemos probado este gesto, pero no ha tenido recorrido alguno, por lo que es de esperar que no haya llegado a todos todavía. Puede ser solo un cambio del servidor, por lo que no bastaría con actualizarse a la última actualización de la app, ya que tendrían que venir los cambios directamente por parte de la plataforma de música. Así que de momento nos toca esperar, pero ya era hora que después de tantos años los usuarios Android disfruten de algo que había estado disponible en los iPhone todo este tiempo.

Una Spotify que ha visto cómo recientemente Apple le ha ido ganando terreno. Y es que Spotify se ha quedado como farolillo rojo en la carrera por contar con música HD, presente en todos sus competidores, incluso sin necesidad de pagar un plus sobre la suscripción normal. Y lo peor es que cuando habían asegurado que llegaría en 2021, al final se ha pospuesto indefinidamente, por lo que en este caso todo es muy confuso y no está dejando en muy buen lugar a la plataforma de música. Entendemos que no le da mucha importancia a este aspecto, donde sin duda Apple Music, Amazon, TIDAL y Deezer les lleva una gran ventaja.