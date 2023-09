Spotify: así de sencillo es desactivar la reproducción automática

Las aplicaciones de contenidos en streaming nos ofrecen recomendaciones, pero no siempre podemos o nos apetece ver o escuchar una muestra de los mismos. Este es el caso de Spotify que nos ofrece la opción de activar o desactivar la reproducción automática, te contamos cómo.

Desactiva la reproducción automática

Spotify es una de las plataformas de música más conocidas y usada por millones de usuarios en todo el mundo. Su éxito reside en parte en la posibilidad de escuchar música de forma gratuita con anuncios y por su capacidad de adaptarse a los gustos de sus usuarios. La app nos ofrece multitud de opciones de personalización, entre las que se incluye la opción de activar o desactivar la reproducción automática. A continuación, te contamos en qué consiste esta función y cómo gestionarla.

Configurando Spotify | TecnoXplora

Que nos guste o no esta función depende en parte del tipo de usuario que seamos, si somos de los que nos gusta escuchar cosas nuevas y que la propia app nos sugiera temas y nos dé a conocer nuevos artistas, esta nos encantará. Si, por el contrario, somos de los que tenemos muy definidos nuestros gustos musicales y cuando escuchamos música nos gusta controlar lo que escuchamos, esta función no irá para nada con nosotros y queremos a toda costa desactivarla.

Seguro que alguna vez te ha pasado que has puesto música en Spotify y al terminar lo que estabas escuchando ha comenzado a reproducir de forma aleatoria otras canciones de artistas similares a lo que estabas escuchando. Esto se supone lo hace para mantener el ánimo y descubrir nuevas canciones. Pero no siempre esto es del agrado del usuario, ya que, aunque se trate de contenidos similares a lo que escuchamos, puede que no terminen de encajar con nuestros gustos y el efecto sea en contrario. Pero no te preocupes que esto tiene solución y pasa por desactivar la reproducción automática. Hacerlo es muy sencillo y solo tenemos que seguir estos pasos.

Entra en la app desde el móvil y accede a las opciones de configuración de la misma.

A continuación, pulsa sobre la opción reproducir.

Dentro de este apartado encontramos varias opciones, entre las que encontramos “reproducción automática y contenido similar”

Ahora tenemos dos opciones: activarla o desactivarla, en función de nuestros gustos. Si la activamos nos aseguramos que no parará la reproducción, aunque se hayan terminado las canciones de nuestra lista. En el caso contrario, al llegar a su fin, tendremos que elegir que queremos seguir escuchando.

Si queremos realizar el ajuste desde la versión de escritorio, abre la app desde el ordenador y accede a través de tu perfil. Desde aquí accedemos a los ajustes de la aplicación.

Usa la herramienta de búsqueda, pulsando sobre lupa para localizar la opción “reproducción automática” y desde aquí lo haremos siguiendo los mismos pasos que en la versión móvil. Aunque podemos cambiar de opinión en cualquier momento.

Otra forma de descubrir cosas nuevas sin necesidad de que estas se reproduzcan en cualquier momento y de forma aleatoria es usar la función “AI DJ de Spotify”, aunque por ahora no está disponible para todos los usuarios.