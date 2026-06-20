Haz busquedas como un Pro en Spotify

A menudo buscar una canción en Spotify puede ser una tarea frustrante, al arrojar una lista de canciones irrelevantes, algo que podemos evitar con una función escondida en su barra de búsqueda. Te contamos cómo sacarle el máximo partido con la búsqueda avanzada.

Así es la búsqueda avanzada en Spotify

Al introducir una palabra clave el algoritmo de búsqueda suele arrojar como resultado una lista caótica con todo el contenido de la plataforma, ya sean artistas, canciones, listas o incluso podcasts. Algo que podemos evitar usando un método desconocido por los usuarios que permite filtrar la búsqueda de forma avanzada.

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Como sucede en el buscador de Google, la búsqueda avanzada de Spotify cuenta con un sistema de modificadores. O lo que es lo mismo, una serie de etiquetas de texto específicas que podemos usar de forma directa en la barra de búsqueda, para indicar al motor de búsqueda lo que queremos encontrar exactamente. De esta forma dejamos atrás las búsquedas genéricas usadas hasta ahora.

Para usar de forma más productiva y efectiva este tipo de búsqueda, debemos conocer y manejar con precisión una serie de comandos, los cuales siempre deben ir escritos en inglés seguidos de dos puntos, sin dejar espacio entre estos y los términos de búsqueda. Estos son algunos ejemplos.

Viajes en el tiempo: El modificador year: puede buscar un año exacto escribiendo year:1984 para ver solo música publicada en esa fecha, o explorar toda una década utilizando un rango como year:1990-1999, lo que hará que Spotify te devuelva exclusivamente resultados de esa época.

Exploración de estilos: Si deseas descubrir música nueva pero no conoces grupos específicos, el comando genre: es ideal. Spotify tiene catalogados miles de microgéneros, permitiéndote buscar opciones tan precisas como genre:synthwave o genre:flamenco.

Filtrado por discográfica: Esta es la herramienta favorita de los melómanos y fans de la música electrónica o indie. El modificador label: permite explorar el catálogo completo de un sello discográfico que te apasione, como por ejemplo label:motown.

Precisión de catálogo: Cuando buscas una canción que tiene un título muy común y te aparecen miles de covers o podcasts, puedes usar artist:, track: o álbum: para forzar a la plataforma a buscar solo en esa categoría. Si escribes track:auto, Spotify ignorará álbumes o artistas con ese nombre y solo buscará canciones llamadas así.

Además, para centrar mucho más las búsquedas y limitar los resultados, también podemos optar por combinar varios de estos modificadores. De manera que, al incluir varios modificadores, el buscador deberá cumplir ambos criterios. Un ejemplo claro, sería encontrar música de una época y estilo concretos; puedes escribir genre:rock year:1970-1975, mostrándote solo rock de la primera mitad de los setenta. O, si quieres buscar una rareza de la primera etapa de un grupo, un comando como artist:metallica year:1980-1985 filtró su discografía a esos años específicos

Para perfeccionar aún más tus búsquedas, si el género o discográfica que buscas tiene más de una palabra, debes encerrarlo entre comillas (por ejemplo, genre:"hip hop" o label:"sub pop") para evitar que el buscador se confunda. Además, puedes usar el modificador exacto tag:new; al hacerlo, Spotify a menudo te filtra directamente los últimos lanzamientos y álbumes recién salidos del horno a nivel global.

A diferencia de otras funcionalidades como la creación de carpetas, las búsquedas avanzadas funcionan en cualquier dispositivo, ya sea el móvil o las versiones web o de escritorio.