HACER VÍDEOS POR IA SERÁ MÁS FÁCIL QUE NUNCA
Buenas noticias, muy pronto Sora se integrará en ChatGPT
El generador de vídeo Sora podría integrarse pronto en ChatGPT. Esto permitiría crear vídeos con inteligencia artificial directamente desde el chatbot de OpenAI.
Buenas noticias por parte de OpenAI. Y es que, todo apunta a que Sora podría integrarse próximamente dentro de ChatGPT, lo que permitiría crear vídeos generados por inteligencia artificial directamente desde el popular chatbot.
Hasta ahora, Sora funciona como un servicio independiente accesible desde su propia web o aplicación. Sin embargo, diferentes informaciones apuntan a que OpenAI estaría preparando su integración dentro de ChatGPT, algo similar a lo que ocurrió el año pasado cuando la generación de imágenes pasó a formar parte del propio asistente.
Sora llegará a ChatGPT muy pronto
Si finalmente se confirma este movimiento, vas a poder generar vídeos simplemente escribiendo un prompt en ChatGPT, igual que hoy pueden pedirle que cree imágenes o textos.
¿La razón? OpenAI sabe que Sora no se está aprovechando en absoluto. Aunque el generador de vídeo llamó mucho la atención cuando se presentó, su uso sigue siendo bastante más limitado que el de ChatGPT, en parte porque requiere acceder a una plataforma separada. Y la solución es tan simple como integrarlo dentro del chatbot va a multiplicar su adopción. Eso sí, no todo es bueno, ya que hay que asumir que los deepfakes se van a multiplicar.
Cuando Sora se lanzó, muchos usuarios comenzaron a experimentar con vídeos hiperrealistas que incluían deepfakes de personajes históricos o contenido protegido por derechos de autor.
Y, si Sora pasa a estar disponible directamente dentro de ChatGPT, crear este tipo de vídeos va a ser mucho más sencillo. Habrá que ver si finalmente OpenAI implementa esta opción, como ya hizo con Dall-E, ya que tiene todo el sentido.
Respecto a su funcionamiento, no tendrá mayor misterio. Tan solo tendrás que escribir la prompt del vídeo que quieres que genere, y Sora hará su trabajo dentro de ChatGPT. Es un generador de vídeos por IA un tanto lento, pero con una gran capacidad, por lo que no tardaremos en ver vídeos de todo tipo.
Por ahora, OpenAI no ha confirmado oficialmente cuándo llegará esta integración. Pero si finalmente se produce, la posibilidad de generar vídeos con inteligencia artificial directamente desde ChatGPT podría cambiar por completo la forma en la que usamos este chatbot.
