Si sientes fatiga en los ojos al usar el iPhone, activa ya este ajuste secreto

Con el uso constante de pantallas, lo que más sufren son nuestros ojos. Es por ello que debemos tomar una serie de precauciones, para evitar que nos duelan los ojos y cuidar de estos para que no sufran. Uno de los dispositivos con pantalla que más usamos a lo largo del día es el teléfono móvil. Este es el ajuste que tienes que realizar para evitar que te duelan los ojos con tu iPhone.

Adiós a la fatiga visual, con el Suavizado de Pantalla en tu iPhone

Nuestros teléfonos móviles nos brindan la oportunidad de trabajar, leer o navegar por internet a cualquier hora del día e incluso antes de dormir. Muchos usuarios han experimentado los efectos de las pantallas en nuestros ojos, traducidos en dolores de cabeza, sequedad en los ojos o vista cansada. Se ha hablado mucho del efecto de la luz azul sobre la salud ocular, pero lo que la mayoría desconocemos son los efectos de los parpadeos de las pantallas OLED, un fenómeno tecnológico imperceptible.

Lo que se conoce como Modulación por Ancho de Pulsos o PWM, es una de las causas del estrés visual. Algo que tiene fácil solución para los usuarios de los iPhone series 16 y 17, los cuales cuentan con una herramienta avanzada, la cual se conoce como “suavizado de pantalla de pulso de pantalla”, la cual está diseñada para estabilizar la frecuencia de refresco, favoreciendo al descanso de nuestros ojos. Configurar está protección es muy sencillo y solo debemos seguir los siguientes pasos:

Desde los ajustes de nuestro iPhone, accede a los ajustes de “ accesibilidad ”.

”. Dentro de este menú encontramos la opción “pantalla y tamaño de texto”

Donde deslizándose hacia abajo en el menú debemos encontrar la opción llamada “Suavizado de pulso de pantalla”

Una vez activa, para lo cual debemos pulsar sobre el interruptor que encontramos junto a esta.

Al hacerlo aparecerá un selector de intensidad, el cual es recomendable situar en la posición intermedia.

De manera que protegemos nuestra vista al mismo tiempo que mantenernos el color y el contraste por el que se caracterizan las pantallas OLED.

Es mucho el beneficio que nos ofrece este sencillo ajuste sobre todo a los usuarios propensos a las migrañas y que son altamente sensibles a la luz. Convirtiendo la experiencia en mucho más natural. Reduciendo el estrés visual, el sistema nervioso sale del estado de alerta, mejorando el descanso y la calidad de nuestro sueño. Para mejorar aún más la experiencia podemos realizar además otro ajuste que consiste en “reducir el punto Blanco”. Para ellos desde el mismo menú situaremos este indicador al 25%. Lo que consigue una mayor calidez en el a pantalla, siendo mucho más cómoda la lectura sobre todo es espacio en los que la luz. Activando el modo oscuro, algo muy habitual al llegar la noche, en entornos a oscuras.