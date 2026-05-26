iOS 27 estrenará compatibilidad con Google Cast, ¿qué va a cambiar en tu iPhone?
El nuevo sistema operativo está preparando una importante novedad que implementará obligada por una ley europea.
Dentro de dos semanas Apple va a celebrar una nueva edición de su WWDC. Esta es la conferencia de desarrolladores, que, aunque está enfocada principalmente a estos y el ecosistema de desarrollo, tiene muchas implicaciones en el ámbito de usuario. La principal novedad que vamos a conocer es, sin duda alguna el nuevo iOS 27, el sistema operativo que se estrenará el próximo mes de septiembre junto a los iPhone 18. Y va a llegar con potentes novedades, como la que hemos conocido ahora orientada al envío de vídeo sin cables y que ha sorprendido a muchos.
Un estándar de vídeo sin cables
Google Cast es el método de envío de vídeo sin cables que se utiliza habitualmente en Android, y que por razones obvias no está disponible nativamente en el sistema operativo de Apple. Y esto es algo que los de Cupertino no van a hacer por iniciativa propia, sino que vuelve a ser una exigencia para cumplir con la Ley de Mercados Digitales que está en vigor en la Unión Europea.
Esta ya obligó a Apple a abrir su sistema operativo a otras tiendas de apps, y por tanto, este es un paso más en la normalización de la competencia dentro del sistema operativo. Con Google Cast dentro del sistema operativo, vamos a tener una alternativa a AirPlay que permita hacer lo mismo, pero desde el estándar de Google, que, entre otras cosas, permitirá a los usuarios de los iPhone acceder al envío de vídeo sin cables desde otras apps que ahora pueden no ser compatibles con AirPlay, sobre todo si hablamos de receptores, como Smart TV o dispositivos de streaming.
Así que, sobre todo con la compatibilidad en Google Cast, los usuarios de iPhone van a ganar acceso a más dispositivos donde poder enviar sus vídeos sin cables, y no limitarlo tanto a los del ecosistema de Apple, como puede ser el Apple TV. Por tanto, iOS 27 va a tener que abrirse un poco más al universo de Android, que ya permite desde hace años usar AirPlay a través de distintas apps disponibles para enviar vídeo o audio.
Un iOS 27 que estrenará otras novedades potentes, como por ejemplo el nuevo panel de control y ajustes, que se va a renovar por completo en esta versión del sistema. Un cambio que seguramente va a ser de lo que más notemos, ya que es un área que utilizamos prácticamente a diario. También habrá novedades relacionadas con los Genmoji, esos avatares que se generan de manera inteligente.
Que ahora van a ofrecer la posibilidad de acceder a sugerencias de creación de nuevos diseños gracias a la inteligencia artificial. Un sistema operativo del que conoceremos más detalles en las próximas dos semanas, cuando se desvele en la Keynote de Cupertino en el WWDC26.
