Con esta funda puedes hacer los mejores selfies con tu iPhone

Hacer selfies con la cámara delantera del teléfono ha sido siempre lo habitual, eso es evidente, pero sin duda hay algo que a todos nos gustaría hacer para que esas fotos sean aún mejores. Y hablamos de usar la cámara de fotos trasera en lugar de la delantera, que como sabéis, tradicionalmente tiene más calidad, para eso hemos visto muchas soluciones por parte de los fabricantes, como insertar pantallas en la parte trasera, como el caso del Xiaomi 17 Ultra. Pero en este caso se trata de una solución mucho más sencilla para el iPhone 17 Pro, que nos permite hacer los mejores selfies con la cámara trasera, gracias a una interesante pantalla.

Una carcasa inteligente para el iPhone 17 Pro Max

Esta funda para el iPhone más moderno incorpora algo que la hace diferente, una pantalla, donde podemos ver la imagen en vivo de la cámara de fotos trasera, esa que nos está mirando de frente cuando la apuntamos hacia nosotros. De esta manera, podemos encuadrar perfectamente el selfie, para que sea posible hacer una foto con la cámara de mayor calidad en el teléfono, como si se tratara de la cámara delantera.

Además, la pantalla cuenta con un panel táctil, que nos permite seleccionar a los sujetos que estamos en el encuadre, para que la cámara los enfoque directamente, y le de ese toque de retrato que desenfoca el resto del fondo. Esta funda por tanto nos muestra en tiempo real lo que ve la cámara trasera, y además, cuenta con un acabado perfecto para mejorar el agarre mientras extendemos el brazo para hacer el selfie.

Gracias a ese agarre se reducen al mínimo las posibilidades de movimientos inesperados o que puedan generar vibraciones molestas en la foto o vídeo. De esta manera accedemos a la cámara de 48 megapíxeles trasera de los iPhone 17 Pro para hacernos selfies, algo que hasta ahora si hacíamos, seguramente terminaría con una imagen más encuadrada y con algunos de los protagonistas fuera del marco.

Pero esto no es todo, porque la funda Selfix incorpora una ranura para tarjetas microSD, que nos permite ampliar el almacenamiento del iPhone. Ya que todas las fotos que hagamos desde la funda, se van a guardar de forma local en esta tarjeta microSD, que puede tener una capacidad de hasta 2TB. Una vez guardadas las fotos, vamos a poder acceder a su almacenamiento y transferirlas a la memoria interna del iPhone.

Por tanto podemos hacer todas las fotos y vídeos que queramos, imaginarnos cuántos caben en 2TB, y además, podemos transferirlos cuando queramos, sin necesidad de llenar la memoria interna del iPhone, si es de los que tienen pocas gigas de almacenamiento, siempre estarán accesibles desde la funda para compartirlos con quien queramos. Esta funda acaba de llegar a Kickstarter, donde ya se puede comprar desde 95 euros para el iPhone 17 Pro Max, comenzando a entregarse a partir del próximo mes de mayo.