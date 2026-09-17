Septiembre nos agota más que la Navidad: cómo un asistente de voz puede salvarnos del caos

Además de la cuesta de enero, existe otro momento en el año en el que sucede lo mismo, incluso para algunos es mucho más pesado. El fin del verano y la vuelta a la rutina, es uno de los momentos más duros de afrontar, marcando esa transición, el exceso de carga.

Cómo Alexa puede ayudarnos con la sobrecarga de tareas

El verano es la época del año en la que disfrutamos de una mayor libertad, los días más largos son propicios para realizar un mayor número de actividades al aire libre. Por no hablar de la ausencia de clases y extraescolares de los más pequeños, con lo que ganamos una mayor flexibilidad en lo que respecta a los horarios y las actividades. Para evaluar la ayuda que nos ofrece Alexa a la hora de aliviar esta carga, desde Amazon ha realizado una encuesta , de la que analizaremos algunos de sus datos.

El nuevo Amazon Echo Show 11 | Amazon

Para una gran parte de los usuarios, casi un 60%, la vuelta a la normalidad supone un cambio radical, lo que desata el caos logístico, y sobre todo si nos enfrentamos con cambios de etapas y nuevos retos. Con tareas como la vuelta al gimnasio, las clases, lo que implica la compra de materias, la gestión de horas y la organización de horarios y comidas. En la misma línea, hasta llegando al 63%, consideramos que se trata de un momento agotador y el más difícil para reconducir los hábitos y horarios cotidianos.

Para que sea más llevadero, recurrir a la tecnología puede ser la solución, gracias a la evolución de esta. Convirtiendo al asistente en un ayudante que no solo se limita a contestar a nuestras preguntas, sino que es capaz de actuar de forma activa, ayudándonos a gestionar la agenda, organizar eventos e incluso reservar y comprar lo que necesitamos en cada momento. Algo que el 69% de los usuarios reconocen que se trata de un gran avance. Preferimos un modelo colaborativo en el que Alexa+ propone y facilita, siendo nosotros los que tomamos la decisión final.

Una de las opciones preferidas por los usuarios es la de delegar las tareas repetitivas y pesadas en el asistente, como realizar una reserva en un restaurante, pedir un taxi, coordinar los servicios del hogar o priorizar la reserva de citas médicas. Una tarea en la que destaca la Alexa +, el asistente que lleva casi ya casi cinco meses con nosotros en modo de acceso anticipado, y presume de una auténtica nueva generación de inteligencia artificial.

Este asistente, como vemos en la nueva ola que acompaña a la IA generativa, ha sido concebido como un asistente capaz de entender el contexto, recordando lo que importa de cada conversación y ejecutar las acciones precisas en cada momento. Todo con un lenguaje natural y mucho más fluido, algo que valoran mucho los usuarios encuestados.

Del mismo modo que también valoran la versatilidad del mismo con la continuidad de las conversaciones desde diferentes dispositivos, ya sea el ordenador, los altavoces o el teléfono móvil. Convirtiendo al asistente en un aliado para simplificar las tareas y huir de la sensación de que se nos cae el mundo encima al llegar septiembre. Algo que quienes hemos probado ya en diferentes dispositivos agradecemos y mucho, porque cambia por completo la experiencia del día a día, hasta el punto de no concebir un regreso al anterior asistente, Alexa original, tremendamente plano y repetitivo.