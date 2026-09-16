Esta posible señal de alerta de demencia puede aparecer años antes del diagnóstico

La demencia no suele aparecer de repente. Algunos cambios relacionados con el cerebro pueden comenzar años antes de que una persona reciba un diagnóstico, y según recoge el medio Mirror, una médica experta ha señalado que determinados problemas metabólicos podrían ser una señal de alerta temprana.

La médica sostiene que los niveles elevados de insulina y la resistencia a esta hormona durante años pueden afectar al funcionamiento del cerebro y a su capacidad para gestionar los residuos celulares. Según su explicación, estos cambios podrían producirse entre 10 y 15 años antes del diagnóstico clínico, aunque esta cifra no significa que exista una prueba capaz de predecir cuándo una persona desarrollará demencia.

Entre los signos que menciona están algunos problemas de memoria que empiezan a interferir en la vida cotidiana, como desorientarse al conducir por una ruta conocida. Sin embargo, estos síntomas aparecen cuando ya existen dificultades cognitivas y no deben interpretarse por sí solos como una prueba de demencia.

La resistencia a la insulina y la diabetes se han relacionado con un mayor riesgo de deterioro cognitivo y demencia, y controlar factores como el azúcar en sangre, mantener una alimentación saludable y hacer ejercicio puede contribuir a reducir el riesgo general.

Además, existen otros marcadores, como determinados niveles de hemoglobina A1C o vitamina D. No obstante, estos valores no son pruebas diagnósticas de demencia y no permiten determinar por sí solos si una persona desarrollará la enfermedad.

Por ahora, el diagnóstico continúa basándose en la evaluación médica, los antecedentes y las pruebas cognitivas y de comportamiento. Por tanto, no existe un único marcador que permita saber con 15 años de antelación quién tendrá demencia, pero la investigación sobre los cambios metabólicos podría ayudar a comprender mejor cómo comienza el deterioro cerebral y cómo prevenir o retrasar algunos casos.