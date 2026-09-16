Mensajes de Google estrena una de sus funciones más útiles

Chatear en nuestros móviles Android no es algo exclusivo de WhatsApp, para nada, y es que hay otras apps que nos ofrecen sin duda alguna alternativas tanto o más capaces que la de Meta. Es el caso de Mensajes de Google, la app que utiliza por defecto Android para escribir mensajes de texto SMS, que desde hace años funciona como una app de mensajería RCS, totalmente enriquecida. Ahora además cuenta con una función que la hace especialmente interesante.

Keep se integra en Mensajes de Google

Sí, la aplicación de mensajes está introduciendo una función que nos parece extremadamente útil. Si estás en ella y sueles utilizar Google Keep, ahora vas a poder ver un nuevo icono cuando abres el menú de adjuntos. Y es que podemos adjuntar con total naturalidad cualquier nota de nuestra app de Keep, por lo que la compatibilidad ahora es completamente compatible con ella.

De esta forma, cuando se adjunta, la nota aparece completamente integrada dentro del chat, como un acceso directo a la nota compartida y, por tanto, con la posibilidad de editarla colaborativamente con esa otra persona. De hecho, a partir de entonces, cuando entremos en la nota que hemos compartido, veremos la foto de perfil de esa persona con la que la hemos compartido, como parte activa de la edición de la nota.

Esta actualización, al menos la que hemos podido probar nosotros, es la 5.26.361.01.90, y con ella podemos ver, al entrar en el menú de adjuntos, el logotipo de Keep como última opción disponible para compartir. Eso sí, una vez que hemos compartido la nota, tendremos que acceder manualmente a los ajustes de esta para eliminar a la persona que hemos compartido la nota, y que no esté activamente colaborando en ella. Si no hacemos nada, seguirá perpetuamente con acceso a la nota, y a la posibilidad de editarla.

De esta manera, la aplicación de mensajería sigue mejorando, sobre todo en su integración con las otras apps de Google, lo que hace especialmente útil para los usuarios de Android que la aplicación gane compatibilidad con sus propias apps, que es donde normalmente solemos volcar todo el uso del teléfono.

La app de Google Keep cada vez es más útil y se integra mejor en el resto del ecosistema de Google, también en Gemini. Ya que desde la IA es posible generar notas mediante la voz, y también se integra en entornos como el Chromecast, Chromebooks, el propio navegador Chrome, y ahora en la app de mensajes más importante de Android.