¿Te han robado tu móvil Oppo? Haz esto de inmediato

Más allá del valor económico del dispositivo, perder o que no roben el móvil puede causarnos un gran perjuicio. Quedarnos sin ellos, supone la pérdida de gran cantidad de información personal y privada, además de sensible, como fotografías, historial de conversaciones o de lugares en los que hemos estado, correos electrónicos e incluso las cuentas bancarias. Por lo que, si te enfrentas a esta situación como usuario de un dispositivo Oppo, estos son los pasos a dar para proteger tu privacidad.

Así lo puedes restablecer de fábrica un teléfono Oppo si te lo han robado

Hay ocasiones en que, aunque sepamos dónde se encuentra el dispositivo, sabemos que es imposible que podamos recuperarlo. Por lo que la mejor opción que tenemos frente a esta situación es la de borrar toda nuestra presencia en el dispositivo, algo que solo podemos hacer restableciendo de fábrica.

Restableciendo de fábrica | TecnoXplora

Algo que, afortunadamente, podemos hacer de forma remota gracias al ecosistema Android, el cual incluye de forma nativa herramientas como “encontrar mi dispositivo”. Esta no solo permite localizar el dispositivo mientras se mantenga encendido y con conexión a internet, sino que a través de esta tenemos la opción de tomar el control a distancia. Para ello solo tenemos que seguir los siguientes pasos.

Desde otro terminal debemos acceder a encontrar mi dispositivo; para ello debemos haber iniciado sesión con la misma cuenta vinculada al teléfono sustraído. Al hacerlo, en el mapa se mostrará en tiempo real la última ubicación registrada del dispositivo, y un panel de control en el que encontramos diferentes opciones:

Localización y estado : En la barra lateral podrás identificar plenamente el modelo afectado, ver el nivel de batería restante y la red a la que está conectado.

: En la barra lateral podrás identificar plenamente el modelo afectado, ver el nivel de batería restante y la red a la que está conectado. Reproducir sonido: Útil si sospechas que el teléfono está cerca o se ha traspapelado, ya que lo hará sonar a todo volumen durante cinco minutos, incluso si estaba en modo silencio.

Útil si sospechas que el teléfono está cerca o se ha traspapelado, ya que lo hará sonar a todo volumen durante cinco minutos, incluso si estaba en modo silencio. Marcar como perdido / Bloquear dispositivo: Esta opción intermedia te permite cerrar la sesión de tu cuenta de Google y mostrar un mensaje personalizado en la pantalla de bloqueo junto a un número de teléfono de contacto.

Esta opción intermedia te permite cerrar la sesión de tu cuenta de Google y mostrar un mensaje personalizado en la pantalla de bloqueo junto a un número de teléfono de contacto. Restablecer estado de fábrica: Esta es la opción que debemos ejecutar en el caso de que no podamos recuperar el terminal. Al pulsar el botón inferior de "Detalles del dispositivo", la plataforma te redirigirá a la acción definitiva: "Restablecer estado de fábrica de Oppo".

Esta es la opción que debemos ejecutar en el caso de que no podamos recuperar el terminal. Al pulsar el botón inferior de "Detalles del dispositivo", la plataforma te redirigirá a la acción definitiva: De modo que, al confirmar, se borrará toda huella nuestra del dispositivo, no pudiendo volver a localizarlo posteriormente. Aunque así nos aseguramos de que nadie tenga acceso a nuestros datos ni archivos, impidiendo que pueda hacerse un uso ilícito de ellos.

En el caso de que el teléfono se encuentre apagado, la orden de restablecimiento se quedará en espera. De manera que se ejecutará inmediatamente cuando el teléfono vuelva a encenderse; al conectarse de nuevo a la red, no habrá manera de revertirlo y se procederá al borrado automático.

Además de llevar a cabo este proceso, es importante denunciar el robo a las autoridades, aportando el número de IMEI del terminal, al mismo tiempo que debemos contactar con el operador para bloquear de forma inmediata la SIM.