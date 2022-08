¿Sabes qué es WhatsApp Aero?

WhatsApp ha tenido a lo largo de su historia varias versiones no oficiales, como la versión Delta, que han mejorado algunos aspectos que la app oficial nunca se ha atrevido a introducir. El problema de estas aplicaciones es que la mayoría no cuentan con la aprobación de WhatsApp y pueden suponer un peligro para nuestra seguridad.

Aun así, hoy te mostramos WhatsApp Aero la nueva versión no oficial de WhatsApp que permite diseñar la interfaz y es seguro al no almacenar ninguno de los datos y proporcionar el cifrado de extremo a extremo.

Las características de WhatsApp Aero

La función más atractiva de WhatsApp Aero es que permite modificar la interfaz de la aplicación como deseemos, cambiando colores, temas…

Además, ha incluido avances como ocultar el tick azul, el estado de "en línea", "grabando…" o "escribiendo...", así como poder bloquear u ocultar tus chats con contraseña.

En cuanto a la transferencia de archivos, la aplicación cuenta con una mayor oferta de formatos que poder enviar en tus chats.

Cómo instalar WhatsApp Aero

Lo primero que debes saber es que al tratarse de una app no oficial no se encuentra disponible ni en App Store ni en Google Play. Para hacerte con ella debes descargar el archivo "APK" desde la web oficial. Otro inconveniente es que la app solo está disponible para dispositivos Android y cuya versión sea superior a la 4.0.

Además, esta app no es compatible con la oficial. Todo el contenido que envíes por una no se verá reflejado en la otra, ya que no funcionan de manera simultánea.

Por último, WhatsApp tiene una ley muy firme en contra de las aplicaciones no oficiales. Aunque Aero tiene con un sistema anti baneo, WhatsApp podría suspender tu cuenta durante 72 h si detecta el uso de este 'mod'. Incluso podría llegar a más, si tras ese primer baneo observa que sigues con la cuenta activa, podría sancionar tu número de teléfono de manera permanente.

