El bloqueo de capturas de pantalla llega a WhatsApp junto a otras novedades

La app de mensajería siempre ha sido un lugar en el que muchos de nosotros hemos depositado una gran parte de nuestras vidas. En ella se guardan recuerdos de personas que queremos más, otras no tanto, y también de quienes ya no están. Una app de mensajería en la que la privacidad siempre ha sido una de las principales preocupaciones de los usuarios. Ahora ha sido el propio Mark Zuckerberg el que ha anunciado que la aplicación va a estrenar algunas novedades muy importantes a la hora de aumentar la privacidad en nuestra relación con otros usuarios de la aplicación, como son las siguientes.

Abandonar grupos silenciosamente

Esta es una función que ya vimos en la beta de la aplicación, aunque estaba oculta todavía, ahora tiene carácter oficial. Y es que con esta funcionalidad vamos a poder salir de forma silenciosa de un chat, sin que el resto de participantes se entere porque aparezca la tradicional cartela con el mensaje de que “Juan salió del grupo” por poner un ejemplo. De esta manera al activar esta función solo se notificará a los administradores del grupo de la salida de este. Por lo que el resto de participantes, en el caso de que salgamos, solo lo sabrán si nos echan en falta y echan un vistazo al listado de integrantes del grupo. Una función que llegará a todos los usuarios durante este mes de agosto.

Evitar que nos vean en línea

Esta es otra de las funciones más llamativas de la actualización, ya que nos permitirá ser un poco más sigilosos a la hora de usar la app de mensajería. Y es que vamos a poder elegir qué personas pueden ver si nos encontramos en ese momento en línea. Vamos, que, si alguien entra en nuestro perfil, no podrá saber si estamos o no, independientemente de si estamos revisando nuestros mensajes ya sea en ese chat o en otro, y por tanto no será posible escribirnos sabiendo si estamos o no. Será también durante este mes de agosto cuando podremos activar o desactivar que los demás puedan vernos en línea o no.

Sin capturas de pantalla

Los mensajes efímeros, que se borran automáticamente después de un determinado intervalo de tiempo, se han convertido en los últimos meses en uno de los contenidos más populares de la app de mensajería. Pero son un arma de doble filo, ya que, aunque enviemos un mensaje con la intención de que se borre por sí solo, alguien siempre puede inmortalizarlo haciendo una captura de pantalla.

Y es eso precisamente lo que va a permitir evitar WhatsApp, también a partir de las próximas semanas. Porque va a ser posible bloquear las capturas de pantalla a estos mensajes. De tal forma que cuando alguien intente inmortalizar estos mensajes con una de estas capturas, automáticamente se bloqueen y no puedan ser realizadas. Así se evita que el propósito principal de estos mensajes, que es ser efímero, se vea degradado por un uso indebido y que sabemos de sobra que se utiliza a menudo por muchas personas.

