¿No sabes qué neumáticos están homologados para tu coche o moto? Consúltalo desde el móvil

No siempre tenemos en cuenta los usos alternativos que podemos hacer de algunos dispositivos. Como es el caso de la aplicación Mi DGT. En la aplicación de la Dirección General de Tráfico, encontramos información que nos puede se servir de ayuda en las situaciones menos esperadas, cómo te contamos a continuación.

Cómo mi DGT puede ser de ayuda a la hora de cambiar los neumáticos del coche

La aplicación contiene toda la información relativa a nuestro vehículo. Llevar la documentación del vehículo es lo habitual ya que por ley, estamos obligados a llevar tanto el permiso de circulación, como la ficha técnica del mismo. Pero eso no implica que la llevemos físicamente siempre con nosotros. Pero gracias a la app, tenemos la posibilidad de llevarla en formato digital en nuestro móvil. Pero no sólo tenemos acceso a los vehículos que tengamos a nuestro nombre, sino que otros usuarios pueden compartirnos la documentación cuando lo crean necesario.

El estado de los neumáticos es algo que debemos comprobar a menudo, son uno de los elementos que más sufren el desgaste. Unos neumáticos en malas condiciones pueden jugarnos una mala pasada y provocar accidentes y además de esto podemos ser multados. Para evitar estas situaciones debemos sustituirlos si el dibujo está por debajo de 1,6 mm. Con la ayuda de la aplicación ya no tendremos que agacharnos y apuntar el tipo de neumáticos que debemos comprar, ni consultar el manual del vehículo. Toda la información está disponible en la ficha técnica del vehículo la cual podemos consultarla en la aplicación.

Tras descargar, instalar y acceder a la aplicación usando para ello los métodos de identificación seguras siniestrados por la administración ya tenemos acceso a toda información.

Conocer el tipo de neumático que usa nuestro coche es tan fácil como entrar en la aplicación y pulsar sobre el vehículo disponible en el que estemos interesados. Recuerda que puedes acceder a los registrados a tu nombre como a aquellos que su propietario haya compartido sus datos con nosotros.

A continuación, accedemos a todos los datos del vehículo, como ITV o seguro en vigor.

En la parte superior de encontramos "datos técnicos" desplegando esta opción tenemos acceso a la información técnica del vehículo. Tocando sobre los diferentes iconos accedemos rápidamente a las distintas categorías.

Pulsando sobre el icono "Más" accedemos a la sección donde se encuentran todos los datos relativos a los neumáticos. Ofreciendo un listado con todos los tamaños homologados que podemos usar.

De este modo podemos sacarle el máximo partido a la información que nos aporta cada aplicación y facilitándonos de esta forma la compra de estos. Una más de las ventajas y servicios a los que tenemos fácil acceso. Pero no sólo podemos consultar los datos relativos a los vehículos, sino que también tenemos accesos a los datos y trámites para conductores. Una aplicación que ha ido renovándose e incluyendo nuevas funciones que facilitan mucho los trámites con la administración.