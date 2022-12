¿Se ha roto la pantalla de tu móvil? Así puedes extraer sus datos

Los accidentes que terminan con la rotura de la pantalla están a la orden del día. Una mala caída puede hacer que el táctil de la pantalla táctil deje de funcionar y no podamos realizar ninguna función con nuestro teléfono móvil. Lo que supone un problema a la hora de sacar la información para traspasarla a un nuevo dispositivo. Pero existen soluciones alternativas, te contamos cómo.

Accede a los datos de tu móvil aunque se la pantalla se haya roto

Cuando esto sucede no nos queda otra que intentar sustituir la pantalla del móvil o si no nos merece la pena hacernos con uno nuevo. Aunque realizamos copias de seguridad con cierta frecuencia, nunca estamos del todo preparados si esto sucede y en ocasiones necesitamos recuperar la información contenida. Pero no debemos preocuparnos puesto que, aunque no funcione la pantalla podemos utilizar otros métodos para acceder a ella.

Una solución sencilla al alcance de casi todos los usuarios es conectar el teléfono móvil a un ordenador por medio del USB. Conectar el teléfono permite acceder a los datos como si se tratara de una unidad extraíble con la que podemos copiar los datos que contiene. De esta forma, podemos rescatar fotos, videos, MP3 o archivos contenidos en la memoria interna del propio teléfono. Para ello necesitamos un cable que nos permita la transferencia de datos. Una vez lo conocemos al ordenador, tendremos acceso a las carpetas que Android crea con los diferentes contenidos. De modo que podemos copiarlos como lo haríamos de cualquier unidad externa conectada al ordenador.

También podemos hacer uso de la app del propio fabricante, software permite acceder a los datos y realizar copias de seguridad de otra información como mensajes o contactos. Dependiendo del fabricante tendremos que hacer uso de una aplicación, por lo que lo más recomendable es acudir a la sección de descargas de la página oficial para localizar la nuestra.

Windows también dispone de una herramienta muy útil con la que podemos conectar nuestros dispositivos. Desde la app, tenemos acceso a las fotos y vídeos que podemos guardarlas en nuestro ordenador cómodamente. Utiliza la barra de búsqueda para localizar la app, se trata de Enlace Móvil, es compatible con teléfono Samsung y honor, la cual llevan instalada de serie de app. A través de un código QR o haciendo uso de un código numérico generado por la app, conectamos nuestro teléfono y el ordenador. Para ello debemos hacer uso de la cámara del teléfono móvil para escanear el código QR generado en el ordenador. Una vez escaneado el código tendremos acceso a los datos del teléfono en la pantalla de nuestro ordenador.

Por lo que si has sufrido un accidente no te preocupes que tiene solución y los datos de tu teléfono no se perderán, lo más importante es hacerlo mientras le dure la batería y podremos acceder a los datos, puesto que si tenemos que activar la pantalla utilizando métodos que es necesaria está como introducir un PIN o dibujar un patrón no sería posible.