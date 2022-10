¿No funciona la pantalla táctil de tu PC en Windows? Así puedes resolverlo

Uno de los motivos por los que muchos usuarios aún no han actualizado sus equipos a Windows 11 es porque con su sucesor Windows 10 sus equipos con pantallas táctiles funcionan mejor. Aunque a veces deja de funcionar y debemos buscar soluciones. A continuación, te contamos cómo resolver estos problemas.

¿La pantalla táctil ha dejado de funcionar?

La versión anterior de Windows es la más recomendable para dispositivos con pantalla táctil, gracias a las aplicaciones de Windows Ink Workspace. Si has actualizado el sistema o simplemente tu pantalla táctil ha dejado de funcionar sin motivo aparente, tenemos la solución. La mayoría de estos fallos se producen cuando el controlador es incompatible con la pantalla. Pero es algo que en principio no debe preocuparnos ya que tiene solución. Para solucionarlo podemos seguir los siguientes pasos, para tratar de solucionar el problema.

Resolviendo problemas | TecnoXplora

El primer paso que debemos dar es hacer uso del solucionador de problemas de Windows, Esta herramienta nos ayudará a identificar el problema y darle solución, para realizar las comprobaciones pertinentes debemos iniciar el símbolo del sistema:

Para ello utiliza la herramienta de búsqueda, y teclea “símbolo del sistema ” y pulsa sobre el resultado de la búsqueda.

En la ventana emergente teclea msdt.exe -id DeviceDiagnostic y pulsa la tecla intro para continuar.

Llegado el momento pulsa “ siguiente ” y ejecuta el asistente

De este modo se pone en marcha el solucionador de problemas tanto de hardware como de los dispositivos. De modo que si detecta un error o problema lo solucionará. Si aun así sigue sin funcionar no te preocupes pues tenemos otras alternativas.

Si la pantalla táctil no registra los gestos o no responde adecuadamente, puede ser esta desajustada y debamos recalibrar. Para ello, usó de nuevo el buscador y busca “ calibrar ”

En esta ocasión elegimos la opción “calibrar la pantalla para lápiz o entrada táctil”. De este modo accedemos a una nueva ventana en la que encontramos la configuración de la tableta.

Pulsa en la pestaña “pantalla” y a continuación en “ configuración ”.

Sigue las instrucciones del asistente y por último pulsa sobre “ calibrar ”

Si aun así sigue sin funcionar es el momento de deshabilitar la pantalla táctil y forzar el reinicio de la misma.

En esta ocasión, pulsa Windows+X para acceder al administrador de dispositivos.

Entre las opciones disponibles, localiza “dispositivos de interfaz humana” y haz doble clic sobre esta.

Una vez entramos en esta sección pulsa con el botón derecho sobre la opción “pantalla tátcil compatible con HID (HID-COMPLIANT TOUCH SCREEM) y selecciona “desactivar”. Pulsa “si” para confirmar la acción. Del mismo modo vuelve a activar la pantalla táctil.

Otra de las causas de que no funcione el táctil es la configuración del administrador de energía, este puede llegar a ser tan exhaustivo que puede apagar la pantalla táctil, para comprobar si este es el motivo, debemos acceder de nuevo al mismo menú de la opción anterior, pero esta vez hacemos doble clic sobre “pantalla táctil compatible con HID” y elegimos “administrador de energía”. Si está marcada la opción “permitir que se apague el dispositivo para ahorrar energía” debemos seleccionar la opción y por último pulsar “aceptar” por último reiniciamos el equipo para que los cambios surtan efecto. Por último, si nada de esto funciona, antes de acudir al servicio técnico, tenemos la opción de actualizar los controladores de la pantalla. Si esto no funciona, no nos quedará otra que acudir al servicio técnico.

