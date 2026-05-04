Rodear para buscar ahora permite añadir contexto con PDFs o direcciones web

Se ha convertido en una de las funciones más populares en los móviles Android, la de Rodear para Buscar, y es que ha convertido en algo extremadamente sencillo y accesible contar con la ayuda de la IA siempre que sea necesario. Pero como todo, es una función mejorable, y parece que Google está trabajando en ello para que sea más sencillo que nunca contar con la ayuda de Gemini, y de la manera más completa.

Más opciones para un contexto ampliado

Tal y como hemos conocido gracias a AssembleDebug, lo que está preparando Google es una función adicional de la aplicación cuando rodeamos algún contenido que nos interesa en la pantalla. En este caso aparece una vez ya hemos rodeado, actualmente cuando lo hacemos podemos ver los resultados en la parte inferior de la pantalla y movernos por ellos, pero si queremos darle un contexto ampliado a eso que hemos rodeado, ahora aparecen nuevas opciones.

De hecho si hasta ahora al rodear y ver el resultado veíamos la barra de preguntas solo con un icono de micrófono, ahora, en las capturas que han compartido desde este medio, se puede ver también un icono con el signo de suma, el habitual para añadir nuevos archivos, como por ejemplo en la app de Gemini.

Esto ahora lo que nos brinda es la posibilidad de añadir archivos PDF como referencia para buscar contenidos en la red gracias a la IA, o añadir por ejemplo una URL concreta que pueda ampliar ese contexto pero en una dirección específica que queramos explotar. La funcionalidad de momento está en fase de pruebas, de hecho solo aquellos que cuentan con la versión beta de la app de Google pueden acceder a ella.

De esta manera el trabajo de rodear para buscar ya no se va a limitar a lo que vemos en la pantalla, sino que la IA va a poder devolver resultados de búsquedas combinadas desde la pantalla y con datos adicionales. Pero estamos seguros que esto va a ser simplemente la punta del Iceberg en lo que a novedades relacionadas con la IA vamos a conocer en las próximas semanas.

En apenas un par de semanas vamos a tener un Google I/O en Mountain View, y eso quiere decir que vamos a conocer toneladas de novedades relacionadas con Gemini y por supuesto Android 17, y la integración entre ambos mundos, que cada vez es mayor y está dotando a Gemini de una entidad a nivel mundial que solo pueden fantasear sus competidores.