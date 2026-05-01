Cómo activar el nuevo modo PiP en la app de YouTube

YouTube acaba de dar un regalo muy esperado por millones de usuarios: el modo Picture-in-Picture, también conocido como PiP, empieza a estar disponible para todo el mundo, incluso para quienes no pagan YouTube Premium.

Por si no lo sabías, esta función estaba limitada a usuarios Premium en muchos países, mientras que en Estados Unidos ya había algunas opciones para cuentas gratuitas.

Pero Google ha decidido abrir la puerta y llevar esta característica de forma global a la app de YouTube en Android y iOS.

Qué es el modo PiP de la app de YouTube

El modo PiP permite que un vídeo siga reproduciéndose en una ventana flotante mientras sales de YouTube y usas otra aplicación. Por ejemplo, podrás estar viendo una entrevista, una review, un tutorial o un vídeo largo mientras consultas WhatsApp, revisas el correo o buscas algo en el navegador.

De esta manera, el vídeo se reduce a una pequeña ventana que puedes mover por la pantalla, pausar o ampliar cuando quieras volver a la app. Eso sí, hay que tener claras las condiciones. Google ha explicado que el despliegue será global, pero progresivo, por lo que puede tardar semanas o incluso meses en aparecer en todas las cuentas. Es decir, que no veas todavía la opción en tu móvil no significa que tengas nada mal configurado.

Puede que simplemente aún no te haya llegado. Además, en el caso de los usuarios que no tienen YouTube Premium, el PiP estará disponible para vídeos largos que no sean contenido musical.

YouTube | Unplash

Así que, si no pagas Premium y vives fuera de Estados Unidos, podrás usar PiP con contenido de formato largo, pero no con vídeos musicales, canciones, Art Tracks u otros contenidos relacionados con música.

YouTube Premium seguirá siendo la opción necesaria para disfrutar de PiP con música y de la reproducción en segundo plano completa. Premium Lite tampoco incluye PiP para contenido musical, según la información compartida por YouTube.

Aun así, el cambio es muy positivo. Para la mayoría de usuarios, el uso más habitual del PiP no será escuchar música, sino evitar que un vídeo se corte cuando cambian de aplicación un momento. Y viendo lo fácil que es usar el modo PiP en la app de YouTube para iOS o Android, te recomendamos utilizar este recurso.

Cómo activar el modo PiP de YouTube en Android y iPhone

Recuerda que está desplegándose de forma escalonada, pero prueba a ver si ya lo tienes. Abre YouTube y reproduce un vídeo compatible. Lo más recomendable es probar con un vídeo largo que no sea musical, ya que esa es la categoría que Google está liberando para usuarios gratuitos a nivel global.

Cuando el vídeo esté reproduciéndose, sal de la app. En un móvil Android, puedes hacerlo deslizando hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o pulsando el botón de inicio, dependiendo del sistema de navegación que utilices.

En iPhone, el gesto será similar: desliza hacia arriba para ir a la pantalla de inicio. Si la función ya está disponible en tu cuenta, el vídeo debería reducirse automáticamente a una ventana flotante.

Esa ventana se puede mover por la pantalla para que no moleste. También podrás tocarla para ver controles básicos, como pausar, reproducir, cerrar la ventana o volver a abrir YouTube en pantalla completa.