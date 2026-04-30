WhatsApp prueba un cambio al estilo Instagram en la lista de conversaciones

WhatsApp sigue preparando cambios para que su aplicación sea más cómoda, más visual y, sobre todo, para que algunas funciones tengan más protagonismo dentro de la interfaz. Y la última novedad que ha empezado a llegar a algunos usuarios de la beta para Android te va a recordar mucho a Instagram.

Principalmente porque los estados podrán aparecer directamente en la parte superior de la pestaña de chats, con un diseño que recuerda bastante a las historias de la popular red social.

WhatsApp prepara un cambio para que los estados ganen protagonismo

La función ha comenzado a desplegarse en WhatsApp beta para Android 2.26.17.1, aunque por ahora solo está disponible para un número limitado de usuarios beta. Así que mucho nos tememos que, aunque actualices a esta versión, muy probablemente no esté disponible. Nosotros lo hemos probado, y no ha aparecido esta nueva interfaz.

Es decir, no hablamos de una novedad que vayas a encontrar ya mismo en la versión estable de la aplicación, sino de una prueba que WhatsApp está activando poco a poco para comprobar cómo funciona en el uso diario. De esta manera, en lugar de tener que entrar en la pestaña de Novedades para ver los estados de tus contactos, WhatsApp quiere que puedas acceder a ellos directamente desde la pantalla principal de conversaciones.

Lo cierto es que, los estados de WhatsApp ya podían aparecer en cierta medida dentro de la pestaña de chats, pero estaban vinculados a contactos con los que tenías una conversación activa.Ahora, tras la actualización que han podido probar los compañeros dl medio WaBetaInfo, vemos que WhatsApp coloca los estados en la barra superior de la pestaña de chats.

En esa zona se mostrarán hasta tres contactos que hayan compartido una actualización reciente. Si quieres ver más, bastará con desplazarte por la interfaz para acceder al resto de estados disponibles. Además, esta nueva bandeja odrá incluir actualizaciones de personas archivadas o de contactos con los que no mantienes un chat activo. Así que WhatsApp será más completo para seguir la actividad de tus contactos.

Eso sí, que WhatsApp esté probando los estados en la parte superior de los chats no significa que la pestaña de Novedades vaya a desaparecer. De hecho, seguirá siendo el lugar donde se muestra la experiencia completa, con miniaturas de vista previa y una presentación más visual de las actualizaciones. La diferencia estará en el formato. Mientras que en Novedades los estados seguirán ocupando un espacio más claro y completo, en la pestaña de chats aparecerán de forma más compacta.

Respecto a la fecha en la que lanzarán esta función, habrá que tener un poco de paciencia. De momento está llegando a algunos usuarios beta, antes de lanzarlo de forma oficial dentro del programa beta. Y habrá que esperar unas semanas más hasta que llegue a la versión oficial de la app, y por lo tanto, a todos los usuarios.