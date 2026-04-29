Este truco evita que la pantalla de tu móvil Oppo se apague si la sigues mirando

Quizás una de las cosas más molestas que suceden a la hora de usar el móvil es que la pantalla se nos apague si no la estamos tocando de forma frecuente. Ajustar el tiempo de bloqueo para que la pantalla se apague automáticamente cuando no la estamos usando es necesario para ahorrar batería y evitar que cualquiera pueda ver el contenido de la misma. Pero a su vez es un inconveniente. A continuación, te contamos un ajuste que resuelve el problema con un simple vistazo.

Adiós al bloqueo inoportuno con este ajuste

Es habitual estar concentrado en un contenido de nuestra pantalla y ver como la pantalla se oscurece y apaga si no hemos tocado el cristal en un tiempo determinado. Algo de lo que se pueden olvidar los usuarios de teléfonos Oppo. Gracias a una función inteligente que evita que se bloquee mejorando la experiencia de lectura y navegación del usuario.

Evita que tu pantalla se apague mientras la miras | TecnoXplora

ColorOS, La capa de personalización de Android de los teléfonos Oppo, además de ofrecernos una experiencia de uso fluida y personalizable, cuenta con una amplia selección de funciones inteligentes. En la que han integrado herramientas que a través del software de la cámara hacen que su uso sea mucho más fácil e intuitivo, como la funcionalidad de la que vamos a hablar, conocido como “atención de pantalla”

Esto permite que la pantalla continúe encendida mientras estamos mirándola. Para ello utiliza la cámara frontal, la cual realiza escaneos intermitentes de baja energía, en vez de apagar el panel como sucede con el tiempo de espera. De manera que cuando el sistema detecta nuestro rostro y que los ojos están orientados hacia la pantalla, el temporizador de apagado de la pantalla se reinicia de forma automática.

De ahí que ya no tengamos que tocar la pantalla cuando estamos concentrados leyendo un artículo o un libro. Al mismo tiempo que no tenemos que tocar la pantalla necesariamente cuando tenemos las manos ocupadas o sucias. Del mismo modo que no son necesarios cuando estamos tomando notas sobre un papel. Activarlo es muy sencillo solo debemos acceder a los ajustes del teléfono y seguir los siguientes pasos:

Desliza la pantalla hasta localizar la opción “pantalla y brillo”

En este apartado, debemos localizar “atención a la pantalla” puede que lo encontremos también como tiempo de espera.

puede que lo encontremos también como tiempo de espera. Activa el interruptor junto a esta opción.

Una funcionalidad que preserva en todo momento la privacidad del usuario, ya que el procesado de la imagen facial se realiza en el mismo dispositivo de forma local. Y no se almacena ni se envía a la nube. El impacto sobre la batería es mínimo, puesto que el sensor solo se activa cuando el tiempo de espera para el bloqueo está a punto de agotarse. Aunque si quieres sacar el máximo rendimiento a la batería, apagarla te concederá un tiempo extra al final del día. Un claro ejemplo de lo útil que es la tecnología a pesar de ser invisible, permitiendo a nuestros teléfono que nos vea, colorOS logra una interacción natural con el dispositivo, adaptándose a nosotros y no al contrario.