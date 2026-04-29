Programar con tus hijos nunca ha sido tan sencillo como con esta herramienta web

En la era en la que vivimos contar con habilidades de programación es esencial para el futuro. Y algo que debemos comenzar a entrenar desde niños. La mejor forma de introducir a los más pequeños en este mundo, es a través del juego. Es por ello que han surgido plataformas como CodeMonkey, a continuación, te contamos todo lo que debes saber acerca de ella.

Programación divertida para los más pequeños

Una plataforma que cambia la forma en la que los niños y adolescentes aprenden informática, está basada en el juego, ofreciendo un entorno interactivo con el que podrán aprender lenguajes de programación reales como Python o CoffeeScript. Diseñada para abarcar un currículo que va desde el preescolar hasta la secundaria. A través de su web sin ser necesaria la experiencia previa, dando acceso a los pequeños al mundo de código de una forma fácil e intuitiva.

Así es Codemonkey | codemonkey

La gran diferencia con otros métodos de aprendizaje es que no es necesario la memorización de síntesis, ya que tiene un enfoque gamificado, lo que significa que usarán el código para resolver acertijos y conseguir plátanos para subir de nivel. Ofreciendo un ecosistema de trabajo de lo más completo. En los niveles más básicos el aprendizaje es a través de bloques transicionando a medida que avanzan en la introducción de la programación basada en texto con cursos como Coding Adventure y Banana Tales. Utilizando para ello lenguajes como CoffeeScript, el cual propio por su sintaxis similar al inglés, y Python, un lenguaje inmensamente popular y versátil en la industria tecnológica.

No solo se trata de una plataforma en la que la evolución la encontramos en la resolución de niveles, además incluye herramientas de creación, permitiendo la construcción de juegos reales donde diseñar sus propios desafíos. Lo más importante es que cada uno aprende a su propio ritmo, usando un sistema de pistas automáticas. El avance en los progresos es algo a lo que los padres tienen acceso a través de los planes educativos, en los que además se garantiza un tiempo de pantalla totalmente educativo.

El objeto de la plataforma además del aprendizaje de cómo usar un ordenador, es ayudar al desarrollo cognitivo, aportando una mejora en el desarrollo del pensamiento lógico y computacional, Algo a lo que llegan a través de la planificación y el razonamiento. Fomentando el además el pensamiento matemático y geométrico. Al tratarse de un entorno de juego, minimiza la frustración, al mismo tiempo que fomenta la creatividad y la resiliencia. Una herramienta con la que aprender cómo funcionan las herramientas que usan a diario, convirtiéndose en creadores activos de tecnología.

Convirtiendo la computación en una experiencia divertida, combinando el juego con lenguajes de programación auténticos. Lo que otorga a los más pequeños habilidades que en el futuro, les serán de gran utilidad. Una ventaja para aquellos que estén interesados en cursar estudios y carreras profesionales.