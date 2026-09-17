Kindle Scribe Colorsoft: ¿qué es el nuevo nuevo sistema el sistema Active Canvas?

La última incorporación a la familia kindle ha supuesto un cambio significativo con la fusión entre la lectura digital avanzada y la productividad. Un dispositivo que además de destacar por su pantalla a color lo hace por su software. Con la introducción del sistema Active Canvas, con el que se plantea una nueva forma de interactuar con documentos y libros electrónicos.

Qué es el nuevo sistema Active Canvas del Scribe Colorsoft

Con la llegada de dispositivos como el kindle Scribe, el concepto de reader se reinventa por completo con la incorporación de sus cuadernos de tinta electrónica. Además estos nos ofrecían la posibilidad de añadir notas adhesivas digitales, aunque esta no era una tarea sencilla, ya que teníamos que enfrentarnos a teclados en pantalla que ocultaban el texto y que interceden en la lectura, e incluso a menús poco ágiles. Con la llegada del nuevo sistema Active Canvas, esto cambia por completo ofreciéndonos una experiencia táctil más cercana al papel, pero en formato digital.

Así funciona Active canva | TecnoXplora

Este revolucionario sistema consiste en un motor de renderizado dinámico, que con la ayuda del lápiz óptico, podemos escribir directamente sobre las páginas de un libro electrónico. De manera que la nota no se superpone al texto, al comenzar a escribir ya sea en los márgenes, en el centro de la página o entre párrafos, se crea de forma automática un lienzo o recuadro invisible alrededor de la anotación.

De forma que el texto del libro o archivo fluye automática y de forma inteligente en el entorno de la nota, reaccionando a la escritura manuscrita, algo que sucede en cuestión de segundos. las líneas tipográficas se reajustan para hacer espacio a lo que acabamos de escribir manteniendo una maquetación impecable.

Al mismo tiempo que esta nota que acabamos de incluir queda anclada al lugar y al texto junto al que hemos escrito y al cual hace referencia. Estas anotaciones cuentan con capacidad de edición, por lo que posteriormente, tenemos la opción de ajustar el interlineado o el tamaño de la fuente, e incluso alterar el diseño de la página, sin alterar el resultado. El texto se ajustará de forma inteligente, moviéndose de forma fluida acompañando al párrafo correspondiente. Sin alterar el contexto original de la lectura y evitando que flote o desaparezca en el limbo digital.

La implementación de este sistema, trae consigo una serie de ventajas para el usuario, transformando la forma en la que se procesa la información.

Esta función sorprende al usuario por su naturalidad, al escribir directamente sobre la página, al mismo tiempo que ahorramos tiempo, puesto que evitamos pasos intermedios como abrir una ventana emergente para introducir el texto. Ahora solo tenemos que apoyar la punta del lápiz sobre la pantalla y comenzar a escribir.

Un sistema que aplica el concepto de continuidad a los textos, ya que al mismo tiempo que leemos el texto original tenemos presentes las anotaciones que hemos hecho. Sin tener que abrir y cerrar cada una de las anotaciones, como sucede en otras aplicaciones.

La armonía es otro aspecto a tener en cuenta, al recorrer el texto original las notas, este no queda tapado, de forma que ambos conviven, dándonos la libertad de escribir sin límite.

Una herramienta que no solo es compatible con contenidos adquiridos a través de la tienda oficial. Podemos hacer uso de esta en cualquier contenido reflowable, o lo que es lo mismo adaptable, como documentos de Word o EPUB.

La introducción de este novedoso sistema, permite integrar nuestras ideas al cualquier texto, sin romper el flujo del texto.Siendo algo más que una simple actualización de Firmware.