Qué es y cómo activar la grabación de vídeo HDR de 10 bits en tu Google Pixel

La calidad con la que graban las cámaras de nuestros teléfonos móviles es tanta que incluso se usan para rodar películas de cine. Esto es gracias a la sofisticación de sus sensores y la infinidad de ajustes que nos permite. Como es el caso de la cámara del Pixel de Google, que permite realizar un ajuste con el cual conseguimos mejorar la calidad de los vídeos. A continuación, te contamos en qué consiste y cómo activarlo.

Activa el HDR de 10 bits en la cámara de Google

Grabar videos en alta resolución es algo que podemos hacer con la ayuda de nuestros teléfonos móviles, es muy sencillo. Con el paso de los años, estas han mejorado tanto que es posible incluso grabar una película de cine. Gracias a ajustes como el que te contamos a continuación mejora la calidad de las imágenes proporcionando una amplia gama de colores los cuales se ajustan más a la realidad, con un mayor brillo y contraste. Este ajuste es el HDR de 10 bits un ajuste que podemos activar en la cámara de Google. El cual mejora la profundidad del color mostrando hasta la friolera cantidad de 1.07 mil millones de colores. Aunque no son perceptibles por el ojo humano como tal, permiten rellenar el rango HDR mostrando degradados perfectos y naturales. Al mismo tiempo que elimina el efecto “banding”, en el cual las transiciones de color no son fluidas y se producen cortes y escalones en la transición del color. Al eliminarlo, consigue una imagen con mayor realismo y dinamismo.

ACtivando elmodo HDR de 10 bits | TecnoXplora

Un ajuste que podemos realizar de una forma muy sencilla, desde los ajustes de la app de la cámara en nuestros teléfonos.

Para ello abre la app.

Selecciona el modo vídeo.

Donde tenemos que abrir los ajustes .

. En este nuevo menú encontramos la opción HDR, de esta forma solo queda activar el modo HDR de 10 bits. Un consejo que nos llega a los usuarios de los teléfonos de Google desde mi Pixel.

Aunque mejora considerablemente la calidad de las imágenes, a la hora de activarlo debemos tener en cuenta una serie de consideraciones. A la hora de grabar usando este sistema, la cantidad de colores que captura es muy amplia, lo que se traduce en archivos cuyo tamaño aumenta significativamente. Lo cual hace que estos ocupen mucho espacio de almacenamiento, tanto en el mismo dispositivo como cuando los almacenamos en la nube.

A la hora de reproducir el contenido grabado usado en este sistema, debemos usar un dispositivo compatible, si lo reproducimos en pantalla que solo disponen de HDR, los colores perderán todas las características. Los colores vivos y profundos, se verán reducidos a tonos grises y lavados, que nada tiene que ver con la grabación original. Un formato de video que plantea sus particularidades a la hora de editar los contenidos, a diferencia a lo que sucede con otros formatos, solo podremos editar los videos con herramientas profesionales compatibles con los flujos de HDR.