¿Qué significa ese nuevo icono de llamadas que ha aparecido en tu móvil?

Los sistemas operativo y app de nuestros dispositivos están en constante evolución, es por ello que de vez en cuando encontramos nuevas funciones de lo más interesantes, como la que te vamos a contar a continuación. Te contamos qué son las llamadas Wifi y cómo funcionan.

Llamadas Wifi

Tal vez que ha llamado la atención un nuevo icono que ha aparecido recientemente en la esquina superior derecha de tu móvil y no sabes muy bien que significa. Este tiene forma de teléfono con la señal wifi encima e indica que están disponibles las llamadas wifi en tu móvil.

llamadas Wifi | TecnoXplora

Las llamadas Wifi permiten recibir y realizar llamadas a través de un punto de acceso Wifi. Por lo que si estamos conectados al Wifi y no queremos hacer gasto de nuestra tarifa móvil podemos usar esta funcionalidad, para realizar llamadas de teléfono sin incurrir en gasto. Por lo que, si no disponemos de cobertura móvil, pero sí de Wifi podremos seguir usando normalmente nuestro teléfono. Aunque para que funcionen correctamente tanto nuestro teléfono como el operador deben ser compatibles con esta función.

Su funcionamiento es similar a las llamadas que realizamos a través de WhatsApp, pero lo haremos a través de nuestra operadora móvil y sin necesidad de acceder a otra app que no sea la de teléfono que tengamos configurada de forma predeterminada en el móvil. Por lo que si quieres llamar usando la conexión Wifi no tendrás que hacer uso de app de terceros para realizar dichas llamadas.

Estas quedarán además registradas en el historial de llamadas de nuestro móvil como si se tratara de cualquier otra llamada. Y lo mismo sucede con la persona que recibe la llamada, está quedarán registradas en su historial como una llamada más.

En teléfonos compatibles con esta nueva funcionalidad es necesario activarla, ya que de forma predeterminada utilizaremos la red móvil para realizar nuestras llamadas. Para activarla debemos dirigirnos a la configuración de nuestros teléfonos y seguir los siguientes pasos:

Una vez entramos en los ajustes de nuestro teléfono, busca el apartado “ conexión ”

” Donde aparecerá la opción “llamadas Wifi” activa el botón junto a esta para activarlo.

En algunos dispositivos como los teléfonos Samsung además de en los ajustes, podemos acceder a esta función a través de la barra de notificaciones. Los dispositivos de alta gama del fabricante coreano son los que ofrecen una mayor compatibilidad con este servicio. Y está en pleno despliegue de la funcionalidad entre sus usuarios.

Hacer uso de esta, además de reducir el gasto en nuestra factura, ofrece una comunicación estable, siempre y cuando la cobertura del wifi sea buena en el lugar en el que nos encontramos. Por otro lado, se produce un ahorro de batería ya que se reducen los procesos en segundo plano, como el que permite la conexión con las torres de telefonía. Al mismo tiempo que permite contactar con cualquier usuario independiente de que la persona a la que llamamos use o no esta función no esté conectado a una red Wifi.