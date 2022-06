Lo que debes hacer si te roban la contraseña en Netflix o cualquier servicio de streaming

A la hora de registrarnos en nuestra plataforma favorita de streaming, es muy importante e imprescindible crear una nueva contraseña segura e indescifrable con la que podamos identificarnos y evitar problemas de seguridad. Pero, ¿qué debemos hacer si creemos que nuestra contraseña se ha visto comprometida? Por lo general, en este tipo de servicios de streaming es obligatorio registrar el número de nuestra tarjeta de crédito para pagar las diferentes suscripciones que nos ofrecen, por lo que es importante actuar a tiempo para evitar que accedan a esos datos. A continuación, te explicaremos qué es lo que debemos hacer en caso de que nuestra cuenta de Netflix se vea afectada.

Para empezar, accederemos a la aplicación de Netflix o a la de cualquier otra plataforma que dispongamos y a través del icono de nuestro perfil entraremos al apartado de "Configuración de la aplicación". Dentro de este, buscaremos la opción de "Actividad reciente de streaming del dispositivo", que nos enseñará la sección donde podemos ver a las personas que están accediendo a las ventajas del servicio, al igual que la ubicación de estos usuarios.

Si en esta lista detectamos una conexión sospechosa, que no conocemos o que no identificamos como nuestra, tan solo tendremos que hacer clic en "Cerrar sesión en todos los dispositivos", lo que hará que todos los dispositivos que tuvieran la sesión abierta con esa misma cuenta se cierren automáticamente. Por último, sería recomendable el cambiar la contraseña a una mucho más segura y que no hayamos usado antes, empleando números, letras, mayúsculas y minúsculas y símbolos especiales para hacerla más compleja.

En el caso de que no tuviéramos acceso desde el principio a nuestra cuenta ya que posiblemente hayan cambiado la contraseña, tan solo nos dirigiremos a la pestaña de inicio de sesión y pulsaremos sobre "Necesito ayuda". Marcaremos la opción de "Mensaje de texto" y seguiremos el proceso que nos indiquen para cambiar la contraseña.

Es muy importante tomarse en serio la seguridad de nuestras cuentas en cualquier plataforma, nuestra información más valiosa puede estar en juego, por lo tanto, te animamos a seguir nuestros consejos para que puedas formar una contraseña compleja y única que solo tú puedas conocer.

