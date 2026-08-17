¿No puedes usar la misma app en dos móviles a la vez? Averigua si ofrece esta función

Son muchos los usuarios que cuentan con dos teléfonos móviles, ya sean para uso personal o profesional. Una duplicidad que además de ventajas tiene algunos inconvenientes. Quizás uno de los más molesto sea no poder tener sesiones abiertas en los dos dispositivos de algunas aplicaciones. Algo que para muchos puede llegar a ser un problema. Aunque existe una forma de solucionarlo, te contamos cómo.

Así podrás tener abierta la sesión en las apps al mismo tiempo

Son muchas las app que por temas de seguridad no permiten mantener abiertas sesiones en dos dispositivos al mismo tiempo, aunque lo hagamos con el mismo usuario y contraseña en ambos. Esto sobre todo sucede en aquellas aplicaciones que implican un grado algo de seguridad como las de cerraduras inteligentes o sistemas de vigilancia y alarma.

Mujer usando su teléfono móvil | iStock

Si tenemos abierta la sesión en un dispositivo e iniciamos con el mismo usuario esta se cierra automáticamente en el dispositivo que estuviera activa anteriormente. Lo cual nos obliga a iniciar sesión una y otra vez, cada vez que queremos tener acceso en ambos dispositivos. Pero existe un atajo con el cual podemos saltarnos este inconveniente, se trata de enviarnos una invitación.

La mayoría de estas aplicaciones, permiten el uso de otras personas que no son los propietarios, un acceso que puede ser temporal o permanente según lo decidamos nosotros desde la aplicación. Por lo que para tener acceso a la app de forma constante, solo tenemos que enviarnos una invitación.

El único inconveniente de este truco es que para ello necesitamos tener una cuenta de correo alternativa a la que enviar la invitación. Para lo que tendremos que acceder a las opciones de configuración de la app. Donde encontramos menú del tipo “invitar a alguien”, “Añadir usuario” o “compartir dispositivos”

Si prefieres no crear una cuenta de correo electrónico nueva solo para esto, existe un pequeño truco si eres usuario de Gmail o Outlook. Estas plataformas permiten el uso de 'alias' añadiendo el signo '+' y una palabra antes de la arroba. Por ejemplo, si tu correo es 'usuario@gmail.com', puedes enviar la invitación a 'usuario+movil2@gmail.com'. La aplicación lo reconocerá como un correo totalmente nuevo y distinto, pero todos los mensajes, correos de confirmación y alertas te llegarán a la bandeja de entrada de tu correo principal.

Un menú en el que encontramos varias opciones que nos permiten incluir la dirección de correo, y otras opciones como el seleccionar el tipo de acceso que le vamos a proporcionar o el tiempo de acceso. De manera que al enviar la invitación, recibiremos un correo electrónico con las instrucciones a seguir. Completadas estas, podremos acceder a la app sin problema.

Una práctica a través de la cual puede parecer que esquivamos la seguridad de nuestros sistemas, aunque en realidad usamos las herramientas que nos ofrece la propia plataforma de forma segura. Las app limitan el acceso a un inicio de sesión único con el fin de evitar la suplantación de identidades, protegiendo así datos críticos. Por lo que al crear una cuenta oficial secundaria, el sistema nos reconoce como dos usuarios válidos que han sido autorizados con el administrador, o lo que es lo mismo por nosotros.

Además puede servirnos de ayuda en situaciones como la pérdida o robo de tu móvil secundario, de manera que no tenemos que entrar en la app para cambiar la contraseña, tan solo será necesario revocar el acceso o retirar la invitación.

Hay que tener en cuenta que dependiendo de la aplicación es posible que la cuenta invitada no tenga acceso completo a la configuración. Como ajustes que permiten borrar el dispositivo o actualizar el dispositivo, pero nos permitirá llevar a cabo todas las funcionalidades del día a día.

Por lo que saltarse la restricción de inicio de sesión simultáneo no debe de convertirse en un problema. Con la autoinvitación, podrás tener acceso a todos los servicios de la app, como revisar las cámaras de seguridad o abrir la puerta de casa indistintamente desde tu móvil personal o de trabajo, ahorrando tener que estar iniciando sesión en ambos una y otra vez.