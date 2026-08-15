Google Fotos: crear vídeos con tus mejores momentos es así de sencillo

Llevar siempre una cámara con nosotros, nos permite inmortalizar cada instante de nuestra vida. Momentos que a menudo se quedan solo en la memoria de nuestro teléfono móvil. Una solución es la nueva herramienta que nos propone Google Fotos con la que podemos crear videos de los mejores momentos. A continuación te contamos todo lo que debes saber acerca de esta.

Crea vídeos de los mejores momentos en Google Fotos

Una herramienta con la que podremos crear, a partir de una selección de fotos, videoclips de videos, un cortometraje, el cual se genera automáticamente. Algo que podemos compartir con familiares y amigos, y también por redes sociales.

Creando videos con los mejores momentos | TecnoXplora

Abre la app de Google Fotos, en la esquina superior derecha de la ventana, pulsa sobre el icono “+”. Al hacerlo, desde la parte inferior de la pantalla se despliega un menú flotante, en el que debemos seleccionar “video de mejores momentos”

En este encontramos varias opciones, por un lado, tenemos la oportunidad de usar las plantillas predeterminadas que nos ofrece Google, como fiesta de cumpleaños, recopilación del finde, aniversario, boda, resumen del mes, otoño, antes y después, fiesta, resumen del viaje, aficiones, mascotas. Las cuales podemos seleccionar deslizando el carrusel hacia la derecha.

En la parte inferior de la pantalla, tendremos que elegir entre “usar plantilla” o “seleccionar fotos”

Si optamos por usar plantilla, podemos incluir hasta un máximo de 17 fotos o videos, mientras que si elegimos la opción de seleccionar fotos, este número se amplía hasta llegar a los 50 videos o fotos. En este caso debemos tener en cuenta que cuanto más videos usemos, la película tardará en generarse y en descargarse.

También podemos pedirle al asistente que nos ayude a localizar contenido, para que busque personas, lugares o cosas que queramos incluir y tardar menos en la selección de las imágenes.

Con el contenido seleccionado, podemos previsualizar cuál será el resultado, y aplicar los cambios que creamos convenientes. Para ello podemos elegir las diferentes opciones en la parte inferior de la pantalla en las que encontramos las opciones de cambiar tamaño, añadir música, texto, ajustar la imagen, usar filtros, así como bajar el volumen del audio original del video y subir el de la banda sonora que hemos seleccionado.

El editor nos ofrece opciones de edición de video profesionales, de manera que podemos ajustar de forma automática el video a diferentes formatos. Podemos ajustar la música a los diferentes clips, ajustar el volumen, fundido de imágenes y del audio, incluyendo varias canciones o cambiarlas.

Una vez obtenemos el resultado deseado, pulsa el botón guardar que se encuentra en la esquina superior derecha de la ventana, de manera que lo encontraremos guardado en nuestra biblioteca, listo para ser compartido. Por lo que ya no hace falta ser un experto o tener conocimientos previos para crear videos con los mejores momentos.