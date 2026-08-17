Convertir tu iPhone en un auténtico Karaoke es así de sencillo con este truco

Escuchar música ha sido desde siempre unos de los hobbies más populares, pero no solo escucharla, también cantar las canciones al mismo tiempo que las reproducimos. Es por ello que la forma en la que interactuamos con nuestra canciones favoritas evoluciona, tal y como lo demuestra Apple con la nueva función que ha incluido en su plataforma de música en streaming.

Modo karaoke de Apple Music

Una función llamada oficialmente como Apple Music Sing o lo que conocemos coloquialmente como modo karaoke, la plataforma pretende transformar la reproducción tradicional en una herramienta versátil e interactiva.

Así es el modo karaoke en Apple Music | TecnoXplora

Una funcionalidad que por el momento solo está disponible para los usuarios de su servicios en el ecosistema de Apple. Pero que cuenta con una sencillez técnica y fluidez que nos cautivará desde el primer momento.

Lo que diferencia esta nueva herramienta de los karaokes tradicionales es que no requiere de una pista instrumental pregrabada de forma independiente. Gracias a la inteligencia artificial y sus algoritmos es capaz de procesar el audio eliminando la voz en tiempo real. Acceder a esta es muy sencillo, tan solo tenemos que comenzar a reproducir una canción y seguir los siguientes pasos:

Para ello accede a la pantalla de letras dinámicas del tema que estás reproduciendo.

del tema que estás reproduciendo. En la parte inferior derecha de la pantalla, encontramos un nuevo icono con forma de micrófono.

Al pulsar sobre este, aparece un control deslizable, el cual podemos mover, hacia arriba y abajo para determinar el volumen de la voz.

Esta disminuye o aumenta en función de la posición de este manejador.

De manera que podemos ajustar el volumen de la voz manteniendo la calidad y el volumen del resto de la base musical.

Por lo que podemos eliminar por completo la voz o dejar de fondo un ligero acompañamiento como guía de afinación.

Independientemente del volumen al que situemos el volumen de la voz, seguimos teniendo acceso a las letras las cuales no avanzan a medida que avanza la canción, sino que permanecen perfectamente sincronizadas para que puedas mantener el ritmo de la interpretación. Resaltando las palabras para que no te pierdas a la hora de cantarlas.

Incluso tenemos la opción de cantar los temas en forma de dueto, en tal caso, si el tema lo permite, las líneas se organizan a los lados de la pantalla, para que varios intérpretes puedan cantar de una forma intuitiva y simultánea.

Aunque no es la única forma en la que podemos disfrutar de la música, también podemos usarla como ambientación sonora sin distracciones. bien sea para amenizar una velada con invitados, en las jornadas de trabajo o incluso para crear un ambiente relajado para la lectura. De manera que podemos centrarnos en la música dejando de lado la voz, la cual puede llegar a monopolizar el ambiente e incluso entorpecer las conversaciones.

Al disminuir el volumen de la voz, generamos un ambiente sofisticado y tranquilo, que se adapta al espacio. Ya que obtenemos al instante una suite instrumental que transforma cualquier pista en reproducción.

Un ajuste que redefine el uso de la aplicación gracias al procesamiento del audio en tiempo real. Ya sea para darle vida a una fiesta o para que simplemente nos acompañe en una velada, dándole el control al usuario.