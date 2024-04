La Play Store de Google se actualiza con una función que llevábamos años esperando

Seguramente sea una de las principales demandas que le hemos hecho muchos usuarios a Google a lo largo de los últimos años. Que su tienda de aplicaciones sea más flexible y sobre todo productiva a la hora de descargar nuevas apps en nuestro teléfono. Y es que, desde siempre, tanto a la hora de instalar nuevas apps, como de actualizar las ya existentes, hemos advertido una limitación que en los tiempos que corren no tiene un pase. Y es la limitación a una sola descarga simultánea incluso cuando tenemos muchas en espera. Pero eso por fin se ha acabado.

Llegan las descargas múltiples

Es algo que se había venido filtrando en los últimos meses, y que ahora por fin es toda una realidad. Y es que desde 9to5Google ha percibido que por fin esta nueva función está llegando a todos los usuarios de Android, y sin duda es una de las mejores a las que podíamos dar la bienvenida en este entorno del sistema operativo de Google. Y es que ahora vamos a poder instalar varias apps a la vez.

Hasta ahora por muchas que pusiéramos en cola, no se descargaba la siguiente hasta acabar la descarga actual. Algo que tiene sentido cuando se trata de instalar una app, que puede ser algo con más restricciones, pero no así cuando se trata de descargar, ya que como en los navegadores móviles, las descargas múltiples son algo a la orden del día desde hace años. Eso sí, tampoco debemos emocionarnos, porque por lo visto las descargas ahora se limitan a dos simultáneas. Esto quiere decir que, si ponemos a descargar tres, la tercera se quedará pendiente, como nos ocurría hasta ahora cuando queríamos descargar solo dos apps.

Desde la publicación recuerdan con atino que en la App Store de Apple es descargar simultáneamente hasta tres apps, por lo que todavía seguirían por delante de la tienda de Google en este aspecto, a pesar de haberse actualizado ahora. La nueva funcionalidad se está viendo en la versión 40.6.31 de la Play Store, aunque hablamos de quienes cuentan con Android 14 en un teléfono Pixel o en una tableta Pixel también.

Esto es habitual, que las novedades del ecosistema de Google lleguen antes a sus dispositivos, como en este caso. Así que a quienes no cumplimos todavía estos requisitos nos tocará esperar un poco de tiempo más, pero no debería dilatarse más allá de unos días o semanas. Ya sabéis que, si no tenéis activada la actualización automática, os tocará acceder a la Play Store, y dentro de sus ajustes podremos actualizar la aplicación, ya que esta no se actualiza como otras, ya que está integrada en el propio sistema operativo.

Sin duda un paso de gigante poder descargar dos apps a la vez en la Play Store, sobre todo si tenemos en cuenta que no ha sido posible hacerlo desde que existe Android, así que es un enorme paso para los que tenemos un teléfono con este sistema operativo.