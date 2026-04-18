¿Ha desaparecido un atajo de tu menú rápido del Google Pixel 10? Así puedes recuperarlo

Aunque no suele ser habitual a veces es necesario apagar los datos móviles, ya sea porque no queremos agotarlos o que nos llegue información cuando no tenemos conexión Wifi o queremos ahorrar batería. Al no ser un ajuste que usamos regularmente a veces nos es difícil localizarlo, por lo que la forma más sencilla de acceder a este es a través del panel de ajustes rápido. A continuación, te contamos cómo recuperar o añadir el botón.

Añade el botón de datos móviles a los ajustes rápidos de tu Pixel

El panel de ajustes rápidos, como su nombre indica, es la forma más fácil y rápida de acceder a los ajustes que más usamos, esto nos permite tener acceso a estos, sin necesidad de navegar por los diferentes menús hasta encontrarlo. A este se accede desde la parte superior de la pantalla, simplemente deslizando con dedo hacia abajo. De esta forma se abre la vista previa en la que encontramos las notificaciones y la primera línea de ajustes.

Añadiendo acceso directo en panel rápido | TecnoXplora

Con este desplegado, si volvemos a realizar el mismo movimiento por segunda vez, o deslizando con dos dedos la primera vez, veremos la cuadrícula completa de los botones activos. Si entre los disponibles no se encuentra el que nos da acceso a los datos móviles, tendremos que proceder a añadirlo.

En la parte inferior derecha de este panel, encontramos un botón con forma de lápiz, esto nos da acceso a la opción “editar”

Pulsando sobre este, accedemos a un nuevo menú que se encuentra dividido en dos zonas.

En la superior, los botones activos o lo que es lo mismo, los que vemos cuando deslizamos el panel

o lo que es lo mismo, los que vemos cuando deslizamos el panel En la parte inferior encontramos todos los botones disponibles y que podemos añadir en la sección anterior, que, hasta ese momento, se encuentran ocultos.

y que podemos añadir en la sección anterior, que, hasta ese momento, se encuentran ocultos. Por lo que debemos localizar el botón que nos permite acceder a los datos móviles, aunque no lo encontraremos con este nombre, puesto que se encuentra con el de Wifi, este recibe el nombre de “ internet ”

” Una vez localizado, solo tenemos que mantener pulsado el botón y sin soltarlo, arrastrarlo hasta el panel de los botones activos.

hasta el panel de los botones activos. Colocándolo en el lugar exacto que queramos que ocupe.

Si lo ubicamos en los primeros puestos, este se mostrará nada más deslizar el panel.

Situado en el lugar que hemos elegido para este, solo nos queda salir del modo edición y guardar la nueva configuración.

la nueva configuración. De esta forma cuando deslicemos de nuevo el panel de ajustes rápidos , aparecerá entre las opciones.

, aparecerá entre las opciones. Pulsando en este, tenemos la opción tanto de activar y desactivar tanto los datos móviles como el Wifi.

Una de las grandes ventajas de Android, es que con el paso del tiempo se ha convertido en un sistema dinámico y personalizable, que se adapta al usuario, en vez de que el usuario se adapte al sistema. Como sucede en este caso que nos ofrece la posibilidad de tener las conexiones bajo control, ahorrando un considerablemente tiempo.