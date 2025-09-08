Nova Launcher dice adiós a Android de forma inesperada, ¿qué ha pasado?

Durante años, la escena a Android se ha caracterizado por ofrecer a sus usuarios una serie de alternativas de personalización de sus teléfonos, que eran imposible de imaginar en móviles de serie. Nova Launcher es el lanzador más importante de esta escena de software, y ahora conocemos con bastante sorpresa que muy pronto será historia, ya que su creador se baja del proyecto, y con probablemente su desarrollo.

Adiós a Nova Launcher

El final de este launcher ha llegado de la mano de su fundador y alma máter. Este ha comunicado, con cierto pesar, como se desprende de sus palabras, que deja el proyecto de Nova Launcher, y que, por tanto, este lanzador llega a su fin y detiene su desarrollo. Algo que tiene todo el sentido del mundo, si tenemos en cuenta que Kevin Barry, el creador del launcher es desde el último año el único involucrado en el proyecto.

Y ahora lo que viene es lo que ya se habló en el momento de la compra de Nova por Branch en 2022. La intención de Barry es limpiar el código, algo que lleva haciendo varios meses, y que tiene como fin ofrecer a la comunidad de Android el código abierto de este lanzador. El creador de este lanzador ha anunciado que ha dejado Branch, la empresa que lo compró hace tres años, y, por tanto, sin nadie más al frente del proyecto, este oficialmente dejará de actualizarse, e imaginamos que en algún momento dejará de estar disponible.

La mala noticia es que la versión de código abierto en la que trabajaba, y que en su momento prometió Branch que se llevaría a cabo si era el deseo de su fundador, también se ha aparcado, y parece que no estará disponible para la comunidad de usuarios de Android. Por tanto, esto limita mucho más el futuro del lanzador. Y es que con una versión de código abierto, los miembros de la comunidad Android podrían seguir desarrollando nuevas versiones, pero eso parece que de momento no pasará.

El fin de una era en Android

El final de esta app para Android supone literalmente el fin de una era. Y es que los launcher fueron apps muy populares hace unos años. Quizás su era dorada se produjo durante la pasada década, cuando Android era un sistema mucho más limitado, y con un aspecto visual menos atractivo y sobre todo personalizable. Eso ha ido cambiando con el paso de los años, lo que ha disminuido el interés de los usuarios por alternativas como estos lanzadores.

Los launcher o lanzadores se han utilizado tradicionalmente para alterar el aspecto del teléfono de arriba a abajo, desde iconos a fuentes, fondos y colores de sistema. Hoy en día parece que ya no hay tanto interés en cambiar el aspecto o similar el de otro dispositivo, de ahí que Nova, el más reconocido de los launcher, diga adiós a sus seguidores de una manera bastante triste, y como aquel que dice, por la puerta de atrás.