Modo creador, o cómo enseñar a Alexa respuestas personalizadas y contextuales

De forma predeterminada, el asistente de voz de Amazon, nos ofrece respuestas estándar a nuestras preguntas. Aunque existe una forma de hacer que nos responda con respuestas personalizadas y nuevas respuestas. Lo que convierte a Alexa en un interlocutor que se adapta a tus preguntas. A continuación, te contamos cómo.

Tus propias respuestas con Alexa

Enseñar a Alexa respuestas a determinadas preguntas, no es nuevo, es algo que desconocen la mayoría de sus usuarios. A Través de Blueprints, o lo que es lo mismo, plantillas prediseñadas que permiten al usuario crear skills personalizadas, sin necesidad de tener conocimientos de programación. Esto nos permite definir preguntas y respuestas. Al mismo tiempo que tenemos la opción de crear juegos de preguntas y respuestas basadas en nuestra familia. Lo que conseguimos con esta funcionalidad es establecer un conjunto de conocimiento que Alexa usará como referencia. Gracias a esto conseguirás que Alexa te responda de una forma única a preguntas familiares o internas. Una funcionalidad a la que solo tenemos acceso a través de la versión web de la aplicación, ya que Amazon ha eliminado recientemente estas de su aplicación móvil.

Rutinas respuestas personalizadas | TecnoXplora

Este solo era el principio, con la integración de modelos de lenguaje como los LLM, permitirán a Alexa aprender de forma dinámica, ofreciendo respuestas contextuales, más allá de las respuestas estáticas que nos ofrecen los Blueprints. Algo que está por llegar aún, pero que no tardaremos en comprobarlo.

Hasta ahora, el asistente de voz está dotado de memoria conversacional que le permite seguir el hilo recordando el tema del que estamos hablando y ofreciendo respuestas de acorde a ello, sin necesidad de repetir la información. Al mismo tiempo que tenemos la opción de personalizar el contexto de las interacciones, de manera que recordará la información que le has ofrecido, como tus gustos y preferencias. Ofreciendo respuestas contextualizadas a partir de ese momento. Si le hemos dicho a Alexa que nos gusta el café descafeinado por la mañana, la próxima vez que le pidamos que encienda la cafetera podría interpelarnos con comentarios como ¿preparando el descafeinado habitual?

Convirtiendo las interacciones en conversaciones fluidas en las que transforma los comandos y las respuestas. Siendo así el usuario el que enseño sus preferencias y hábitos de forma personalizada a lo largo del tiempo. Una integración que se está haciendo de forma gradual, y mientras que esto llega, Alexa aprende a través de nuestras interacciones e incluso de las rutinas que programamos. A través de las acciones personalizadas de activación como “Alexa Dice”, lo cual permite introducir comandos personalizados, de manera que no solo nos ofrece una respuesta fija, sino que además de ofrecer una respuesta personalizada inicia una secuencia contextual de acciones adaptadas a cada orden y momento. Algo que esperemos que cambie con la próxima llegada de Alexa+ en la que el equipo de desarrolladores de Amazon lleva meses trabajando, para dotar de un lenguaje más natural y contextualizado a Alexa.