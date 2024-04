La música Hi-Fi está cerca de llegar a Spotify, aunque con una calidad algo decepcionante

Llevamos meses escuchando numerosas informaciones relativas a una futura suscripción de Spotify en la que vamos a poder disfrutar por fin de algo con lo que cuenta desde hace tiempo toda su competencia, como es la música de alta resolución, o conocida comúnmente como Hi-Fi.

Esta se caracteriza por ofrecer una mayor calidad de sonido gracias a la mayor información que contienen las pistas de música de este formato, que puede llegar a ser hasta diez veces mayor que en los Mp3 tradicionales. Ahora han desvelado más detalles sobre la llegada de esta nueva modalidad, que parece más cercana que nunca.

Adiós Supremium, hola Music Pro

Ha sido en Reddit donde se ha compartido toda la información sobre los planes de Spotify, algo que han podido conocer gracias a la actual app de la plataforma de música, que en sus líneas de código se remite a esta nueva modalidad de reproducción, con mayor calidad. Para empezar, parece que el Plan Supremium del que se habló en su momento pasará a mejor vida, y será sustituido por Music Pro.

Parece ser que esto no sería una suscripción adicional en sí, sino que Spotify lo estaría llamando complemento, aunque no sabemos las consecuencias que esto podría tener a nivel dinerario. No hay información alguna sobre el precio, así que de momento no podemos hacernos a la idea de si verdaderamente se tratará de una suscripción o no.

Dentro del apartado de la calidad, ha desvelado que las canciones de este modo contarán con una calidad máxima de 24 bits/44,1 kHz en formato FLAC. Algo que se queda bastante por detrás de lo que ofrece su competencia, que llega a permitir la reproducción de música a 192 kHz. Por tanto, en este aspecto, cierta decepción, porque los que apreciamos la música en este formato sabemos que esa calidad es más parecida a la de un CD que a la de un verdadero archivo de alta resolución, o con calidad de estudio, como ofrecen sus competidores.

Según el filtrador de Reddit, parece que mientras estemos reproduciendo la música, vamos a poder ver la calidad exacta con la que la estamos disfrutando. Una función que ofrecería este nuevo modo Super Pro permitiría sacarles más partido a nuestros auriculares. Según una tecnología patentada por Spotify, sería posible elegir nuestro modelo de auriculares, para que los algoritmos hagan el resto y mejoren la calidad del sonido.

Esto es algo que funcionaría incluso con los AirPods de Apple, por lo también podríamos disfrutarlo en iOS entendemos. Este nuevo modo nos permitirá filtrar las playlist a través de nuestro estado de ánimo, e incluso tendremos acceso a un mezclador de sonido profesional, por lo que podría ser un modo ideal para DJs. Todo ello se ha podido encontrar dentro del código de la versión 8.9.30.433 de la beta de Spotify.

Ahora bien, esto nos confirma que el modo de música de Alta Fidelidad es algo real, que está dentro de la aplicación pero que todavía no se ha activado. Lo que nos lleva a pensar que puede que todo esto esté más cerca de lo que pensamos.