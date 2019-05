¿Te mueves en Metro?, entonces estas Skills de Alexa son imprescindibles para ti

Nuestras rutinas diarias están marcadas por el trabajo, los estudios, el colegio de los más pequeños, y para todas ellas debemos desplazarnos en la mayoría de ocasiones y tener una cierta planificación hecha de cara a los desplazamientos diarios que tenemos que realizar como consecuencia de estas situaciones. En cualquier caso, uno de los transportes más utilizados si vives o trabajas en Madrid o Barcelona, es el Metro de Madrid, con él llegamos rápido y de forma segura a nuestro destino, o bien en el Metro de Barcelona. Al menos a priori, si no hay alguna incidencia que vaya a retrasarnos de manera notable. En ese caso, si ya hemos salido hacia la estación más cercana, lo más normal es que no enteremos de las incidencias cuando ya estemos en la estación y no podamos hacer nada por evitar el retraso.

Así puedes anticiparte a las incidencias de Metro con Alexa

Los altavoces inteligentes no son solo un gadget más con el que jugar y experimentar desde nuestro móvil o con nuestros comandos de voz. Sino que además es un dispositivo que puede ayudarnos a llevar el día mucho mejor, sobre todo con una skill como la que os traemos hoy, y que ha sido creada exclusivamente para informarnos de las incidencias de Metro de Madrid existentes en el momento que le preguntemos.

Esta skill la podemos encontrar en la app de Alexa, o también podemos añadirla desde la página de Amazon, desde su misma tienda online, accediendo desde aquí a esta Skill. Una vez que la hemos instalado, hay que reconocer que los comandos para conocer las incidencias no son los mejores ni mucho menos. Ya que para escuchar las incidencias diarias debemos decirle a Alexa o nuestro altavoz Amazon Echo:

Alexa, ¿cuáles son las noticias del día?

Alexa, pon el resumen de noticias."

Esto se debe a que esta es una Skill de noticias, por lo tanto se añadirá a los diferentes Skill de noticias que ya tengamos configurados, o si no lo hemos hecho aún, será la única Skill de este tipo. Por tanto, si hay más noticias añadidas anteriormente, escucharemos las incidencias de Metro de Madrid las últimas. Para evitarlo, puedes cambiar el orden en que se enuncian las noticias y colocar en el primer lugar a estas incidencias, así si tienes prisa no tendrás que estar esperando a que acaben todos los boletines.

Skills de Metro | Amazon Alexa

Tenemos otra Skill alternativa, que se llama Incidencias de Metro en Madrid, esta también está enfocada a resolver los mismos problemas, aunque los comandos de voz pueden ser un poco más específicos y referirse a determinadas líneas, con comandos como los siguientes:

"Alexa, abre estado de metro."

"Alexa, pregúntale a estado de metro cómo está la línea 3." "Alexa, pregúntale a estado de metro por sucesos en la línea 8."

Si vives en Barcelona, también existe una Skill creada para conocer las incidencias en el funcionamiento de la red de metro de la Ciudad Condal. Esta funciona de la misma manera que las que ya hemos conocido sobre Madrid, y con más o menos acierto nos ofrece una información similar. Esta se llama TMB, y para poder conocer los detalles de la red de Metro podemos decirle a Alexa también lo siguiente:

De esta manera conocerás al instante el estado de la red de Metro de Barcelona, y no podrás decir que nadie te avisó, si llegas a la estación y no puedes coger tu tren.