Europa creará un monedero digital para llevar el DNI, nuestras tarjetas y otros documentos

Poco a poco nos hemos ido acostumbrando a llevar en nuestro móvil diferentes documentos legales, como son el carnet de conducir gracias a la app miDGT, la documentación oficial de los vehículos, o por ejemplo las tarjetas bancarias con las que pagamos a diario en miles de establecimientos. También habíamos conocido que el Ministerio del Interior estaba ya trabajando en llevar a nuestros móviles DNI electrónico, para no tener que llevar encima la versión física. El problema es que todos estos documentos se llevan en aplicaciones y plataformas diferentes, lo que no ayuda a unificar criterios a nivel europeo. Algo a lo que la UE quiere poner freno con una nueva cartera digital que aglutinará todos estos documentos.

Así será el nuevo “monedero” único europeo

Aunque los gobiernos y entidades públicas de cada país están haciendo su propio esfuerzo para digitalizar la documentación legal, todavía hay mucho recorrido para poder mejorar este sistema para convertirlo en algo universal que todos podamos llevar en el móvil sin tener que depender de diferentes plataformas y apps. Según Financial Times, la Unión Europea está preparando un monedero digital, que será presentado esta semana, y que podrá aglutinar diferentes documentos oficiales en una misma aplicación dentro del móvil.

Miembros de la comisión europea | Prensa Unión Europea

La idea de la Unión Europea es la de unificar toda la documentación legal de los ciudadanos europeos para que bajo una misma plataforma las personas se puedan identificarse en todo el continente europeo y también en los países de origen. Esto no solo afectará al DNI que todos conocemos, sino también al carnet de conducir, que muchos ya llevamos en el móvil, pero que ahora se normalizará con un estándar europeo. Pero esta plataforma iría más allá, y nos ofrecería una identidad europea, que sería válida en todo el territorio para realizar cualquier tipo de trámite.

Desde pagar impuestos, hasta comprar bienes, todo se podría llevar a cabo desde esta identidad digital única para Europa. Y es que también se pretenden unificar los medios de pago, y añadirlos a este monedero digital con el objetivo de que podamos hacer pagos en toda la unión sin más problemas. Un método de identificación que sin duda permitirá unificar todos esos documentos oficiales en una sola aplicación, que por supuesto estará protegida biométricamente para evitar suplantaciones.

Desde Europa aseguran también que la privacidad será una característica básica de esta plataforma, y que no se cederán datos a terceras empresas, y que siempre se guardarán con celo los datos todos los ciudadanos, que solo serán recopilados en el momento de ser necesaria la identificación. Estos movimientos son parte de la transición digital que quiere llevar a cabo Europa para poder hacer más sencilla la identificación y gestión de trámites para los ciudadanos en todo el territorio. Un proyecto que debería estar listo la semana que viene, y cuyo uso de la plataforma no será en ningún caso obligatorio, cuando todavía hay muchos ciudadanos que no tienen los medios o conocimientos necesarios para poder utilizar estos métodos de identificación digitales.