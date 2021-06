El asistente de Google será más inteligente, y no tendrás que decirle "OK Google"

Los asistentes de voz se han convertido en compañeros de nuestro día a día para muchas tareas diferentes. No solo para preguntarles cuándo juega nuestro equipo favorito o qué tiempo va a hacer durante la semana. Sino que también nos ayuda a controlar el hogar conectado con simples comandos de voz, y hacer muchas más cosas relacionadas con nuestro día a día. Y como es habitual, en todas esas interacciones es necesario decir las palabras mágicas, “OK Google” para poder activar el asistente de voz. Algo a lo que estamos acostumbrados, pero que no tiene por qué ser necesariamente un proceso cómodo. Algo que podría cambiar muy pronto con las últimas novedades que hemos conocido acerca del asistente de Google.

Un nuevo asistente de Google

Desde luego en Mountain View no se pueden quejar de la acogida que ha tenido su asistente de voz entre los usuarios y fabricantes. Todos los móviles Android cuentan con él, así como numerosos dispositivos inteligentes, desde auriculares, a altavoces, pantallas o televisores inteligentes que nos rodean en el día a día. Y a todos ellos debemos decirles antes “OK Google” para contarle qué queremos hacer. Pues bien, como antes os decíamos, eso parece que se va a acabar en el medio plazo, si tenemos en cuenta las líneas de código que se han descubierto ahora en el código fuente de la aplicación de Google.

Asistente de Google | Photo by Nathan Anderson on Unsplash

Dentro de este se ha encontrado una referencia a una especie de frases rápidas que servirán para invocar el asistente sin necesidad de decir antes esas palabras específicas a las que ya estamos acostumbrados. Todo se basa en tres variantes que han sido extraídas en este código, que ofrecerían la posibilidad de dar órdenes al asistente sin decirle antes las palabras tradicionales. Para ello habrá ciertos parámetros dentro del código con los que el altavoz sabrá si le están interpelando para hacer una determinada tarea. Por ejemplo, si queremos poner una alarma, responder una llamada, o poner temporizadores, con solo pedírselo de manera normal, sin esas palabras, será capaz de entender lo que le estamos pidiendo.

Lógicamente aunque parezca algo sencillo de pedir al asistente de voz, no lo es tanto. Y es así porque es muy difícil que el altavoz sepa que le estamos hablando a él, de ahí que de momento esta función se reduzca a situaciones muy concretas, en las que el altavoz podrá reconocer lo que le estamos pidiendo. Lógicamente estas mismas palabras de pedir una nueva alarma si las decimos en otro contexto, para otra persona y con un dispositivo con el asistente en la misma habitación, lo normal es que se active el asistente igualmente. De ahí que en situaciones más complejas será muy difícil evitar decir OK Google salvo que haya interacción con un botón o alguna cámara de por medio.

Por tanto podemos esperar esta funcionalidad en los próximos meses, pero de momento en situaciones muy limitadas, lo que ya de por sí es un gran avance, pues hasta ahora habría sido algo completamente imposible de hacer.