WhatsApp: así puedes saber si un mensaje es SPAM

Recibir mensajes de números en WhatsApp de números desconocidos se ha convertido en algo habitual. Conversaciones que comienzan con un hola y que pueden terminar de muchas formas y no todas buenas. Las estafas por Internet se han multiplicado y por ello debemos estar muy atentos. Ahora tenemos la posibilidad de detectar si los mensajes son realmente lo que parecen o si por el contrario se trata de spam.

Comprobar la veracidad de los mensajes desconocidos

Recibimos infinidad de mensajes a través de WhatsApp, con distinta procedencia bien de nuestros contactos, a través de grupos e incluso a veces nos llegan mensajes a través de números que no tenemos registrados en nuestra agenda. La mayoría de estos resultan ser spam por lo que antes de contestar o tomar cualquier otra decisión debemos comprobar la procedencia.

Identifica los mensajes de spam | TecnoXplora

Con la nueva función que incluye la app de mensajería de Meta podremos reconocer fácilmente la naturaleza de los mensajes y así tomar la mejor decisión al respecto. De manera que cuando recibamos un mensaje sospechoso, lo más recomendable antes de llevar a cabo cualquier opción de la que más tarde nos arrepentimos es realizar la siguiente comprobación.

Pulsa sobre el mensaje para no solo revelar el contenido completo de la conversación.

Al hacerlo veremos toda la información relativa al emisor del mismo.

al emisor del mismo. En primer lugar, veremos la fecha de envío y el número de teléfono desde el que se ha enviado el mensaje en cuestión.

desde el que se ha enviado el mensaje en cuestión. El código de país de España es el +34 por lo que, sí en número comienza por un código distinto a este, es indicativo que del número pertenece un país extranjero.

por lo que, sí en número comienza por un código distinto a este, es indicativo que del número pertenece un país extranjero. A continuación, en nombre de usuario. Y la información a la procedencia.

También nos ofrece otro tipo de información como si el número pertenece a algún contacto o si compartimos algún grupo con este usuario. Si la respuesta es negativa, debemos sospechar y en este caso bloquear al remitente.

con este usuario. Si la respuesta es negativa, debemos sospechar y en este caso bloquear al remitente. En la parte inferior derecha de la pantalla encontramos el botón verde “ bloquear ”

” De esta forma no recibiremos más mensajes de este usuario y enviamos un claro mensaje de que nos interesa.

También podemos optar por borrar el chat para ellos pulsa el botón que se encuentra a la izquierda en la parte inferior de la imagen.

Una práctica muy extendida para tratar de llegar a nosotros con fines poco lícitos, como pedirnos información personal o directamente dinero, por lo que debemos sospechar de este tipo de mensajes y sobre todo no atender a sus peticiones ya que la mayoría de estos se tratan de frades. Los delincuentes se han adaptado a las nuevas tecnologías y debemos estar muy atentos, no confiar en extraños y sobre todo no pulsar en los enlaces adjuntos sin comprobar su procedencia.

Ya que estos pueden ser la puerta de entrada de malware y virus a nuestros dispositivos. En el caso de ser víctima de una estafa debemos acudir a las autoridades pertinentes e interponer la correspondiente denuncia, es la única forma que tenemos que combatir el crimen, bien siendo muy precavidos o denunciando los hechos.