Mejores alternativas a Nova Launcher ahora que va a dejar de funcionar

Todos los fabricantes de móviles utilizan sus launcher para aplicar una máscara de personalización a Android. Estos nos permiten darles un toque personal a nuestros dispositivos. A menudo, las opciones que ofrecen no cubren las expectativas de sus usuarios. Por lo que muchos de estos optan por instalar launcher de terceros para personalizar sus teléfonos. Uno de los más usados es Nova Launcher, el cual de forma sorpresiva ha detenido su desarrollo. A continuación, te damos algunas alternativas.

Alternativas a Nova Launcher

A pesar de contar con millones de usuarios en todo el mundo Nova launcher dice adiós después que su creador Kevin Barry haya anunciado que no seguirá involucrado en el proyecto. Esto deja a los usuarios sin el launcher más popular de los últimos años. Aunque podremos seguir personalizando nuestros teléfonos con aplicaciones similares. Estas son algunas de las alternativas que podemos encontrar en la tienda de aplicaciones.

Cambiando el icono con Nova Launcher | TecnoXplora

Smart Launcher, una de sus principales características es la simplicidad, las opciones de personalización y la organización, desarrollado a partir del lanzador AOSP, ofrece al usuario una experiencia optimizada y única. Aunque está disponible de forma gratuita, tendremos que suscribirnos anualmente para acceder a las características avanzadas como widgets pop-up y los controles de gestos ampliados. Podemos acceder a esta desde el siguiente enlace

Niagara Launcher, en este caso estamos frente a una app funcional y minimalista. A diferencia de otros lanzadores, su interfaz está diseñada para ser eficaz, reduciendo las distracciones, de una forma simple y limpia. Lo cual hace de ella una app eficiente, rápida y con gran usabilidad a una mano. Lo que permite una pantalla de inicio más limpia libre de iconos y widget. Al igual que la anterior, tenemos la opción de descargar de forma gratuita o su versión “pro” de pago. Descárgala aquí

Action Launcher, conocido por combinar la estética del Pixel Launcher de Google con la personalización. Esta nos ofrece una experiencia de usuario altamente personalizable, al mismo tiempo que fluida y rápida. Quizás sea la gran beneficiada de la desaparición de Nova Launcher, ya que desde hace tiempo se la considera su mayor competidora. Aunque existe una versión gratuita es en su versión de pago en la que encontramos la mayoría de sus características más innovadoras como la personalización completa, los covers y los shutters. Está disponible en la tienda de apps de Google a través de este enlace

Microsoft Launcher, desarrollado por Microsoft, como su nombre indica, apuesta por la integración de la experiencia de Android con el ecosistema y los productos de Microsoft. Su principal objetivo es la productividad y la integración de sus herramientas, al mismo tiempo que nos ofrece una gran personalización. Una de las pocas apps que se ofrece de forma gratuita y que cuenta con versión de pago. un launcher que destaca por la estabilidad, la fluidez y como no podía ser de otro modo con la integración y la compatibilidad con sus servicios. La mejor opción para los usuarios que pretenden sincronizar su móvil con su PC. Podemos descargar en el siguiente enlace.