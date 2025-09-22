Herramienta de escritura de Gboard, ¿Para qué sirve la IA en el teclado de Google?

Las apps de nuestro teléfono están en constante desarrollo, es por ello que a menudo nos encontramos con nuevas o mejoradas funciones. Este es el caso del teclado de Google, el cual ha recibido recientemente una actualización en la que incluye una nueva función basada en la inteligencia artificial. A continuación, te contamos cuál.

Prueba la nueva herramienta de escritura de Gboard

La integración de los modelos de inteligencia artificial, tanto en los sistemas operativos como en las aplicaciones, es una realidad. Cada vez son más las apps en las que nos encontramos con funciones basadas en esta novedosa tecnología. En los últimos años, esta se ha desarrollado a un ritmo vertiginoso y desde su lanzamiento no ha dejado de sorprendernos. Ahora además no es necesario acudir de forma explícita a sus aplicaciones para encontrar ayuda. Son muchas las apps que han integrado algunas de estas funciones.

Nueva herramienta de escritura | TecnoXplora

Este es el caso de la app de teclado de Google, Gboard ha recibido una nueva actualización en la que además de ayudarnos con la ortografía y la gramática, podemos pedirle que nos ayude a redactar los mensajes o textos que queremos escribir.

Una funcionalidad que no es nueva para los usuarios de las apps el gigante de la gran G, ya que, desde hace tiempo, encontramos una funcionalidad similar en otras aplicaciones como el correo electrónico, donde podemos pedirle que nos rescriba nuestros mensajes con un determinado tono o que nos sugiera contestaciones a nuestro mail. Esto mismo podemos hacer desde el teclado que se despliega en nuestro móvil. Cuando escribimos un mensaje, además de revisar la ortografía, podemos pulsar en el icono de la herramienta de escritura que se encuentra entre las opciones del menú del teclado.

Lo edificaremos fácilmente, ya que representa un lápiz rodeado de las estrellas de Gemini. Pulsando sobre este, se despliega un cuadro de texto en el que nos muestra el resultado de nuestras peticiones. Podemos pedirle que revise el texto, lo reformule, le dé un toque profesional, amistoso, que añade emojis, que desarrolle el contenido añadiendo más detalles al texto o, por el contrario, que lo acorte y resuma.

Una vez hemos obtenido una versión del texto que nos parezca adecuada, solo tenemos que pulsar el botón “usar esta versión” para reemplazar el texto original y poder usarlo. Ya sea en un correo, un archivo o enviarlo como un mensaje de texto desde cualquier ampliación. Ya que este se despliega en cualquier aplicación en la que hagamos uso del teclado, activándose pulsando sobre el cuadro de texto.

Un primer paso, para lo que está por llegar, porque según auguran los expertos, esto no ha hecho más que empezar y estamos frente a una potente herramienta. La cual se encuentra en constante desarrollo y tendremos que esperar para ver qué nos depara. Aunque se trata de una tecnología que cuenta con opiniones a favor y en contra a partes iguales y que no se halla exenta de alguna que otra polémica.